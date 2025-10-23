Fracaso en la Corte, vacantes en el fuero federal y polémicas declaraciones: la gestión de Cúneo Libarona en menos de dos años

Desde el próximo lunes, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dejará la cartera tras un año y 10 meses de gestión, en la que cosechó nulos triunfos y registró poco avances en temas clave para el gobierno del presidente Javier Milei. Asimismo, protagonizó varias polémicas por sus dichos contra las mujeres y las diversidades.Cúneo Libarona desembarcó en el Gabinete con altas expectativas por su extenso y polémico currículum en el ámbito judicial.Una de sus primeras acciones fue el impulso de las candidaturas del juez Ariel Lijo y el académico Manuel García Mansilla. Si bien sus pliegos fueron tratados en la Comisión de Acuerdos en el Senado a mediados del 2024, naufragaron durante buena parte de su gestión y colisionaron en abril de este año con el rechazo de la Cámara alta, tras haber sido nombrados ambos en comisión por el Ejecutivo, en una acción al filo de la Constitución.Tampoco logró efectivizar las 337 vacantes existentes entre el Poder Judicial y fiscales y defensores nacionales. Esta situación despertó los cuestionamientos de la oposición que, a través de la comisión de Acuerdos, le reclamó al Poder Ejecutivo el envío de los pliegos judiciales.Lo cierto es que Cúneo Libarona se desempeñó bajo las sombras del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, mano derecha del asesor presidencial, Santiago Caputo, y su rol quedaría delimitado para afrontar las reformas técnicas en la materia.Una de ellas fue la anunciada modificación del Código Procesal Penal, cuyo proyecto fue enviado al Congreso por el Ejecutivo, a la espera de ser tratado, y presentado en un acto junto al presidente Javier Milei en un acto en el Complejo Penitenciario Federal N°1 de Ezeiza.El funcionario estuvo además en el ojo de la tormenta luego de haberse pronunciado en contra de la diversidad sexual y en defensa de “la familia”.”Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar, lo que generó el rápido repudio de la comunidad LGBT.También declaró que "la violencia no tiene género" ya que, según él, "afecta a todos por igual". Del mismo modo, criticó las políticas de género del anterior gobierno, al decir que fueron un "fracaso absoluto" ya que solo generaban gastos y revictimización.En ese marco, justificó los despidos masivos, la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades y de otros organismos como el INADI, bajo el argumento de la "falta de operatividad y eficacia" en el marco de una "batalla cultural" en contra del "estatismo".