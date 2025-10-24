24.10.2025 / GOBIERNO DE MILEI

Fenomeno barrial: las protestas de los jubilados argentinos llegan a la tapa de Reuters


La agencia internacional destacó las protestas semanales en Plaza Congreso bajo el título “Jubilados al borde del colapso”, en pleno período de veda electoral.




Los reclamos de los jubilados que cada miércoles se manifiestan frente al Congreso de la Nación llegaron a la portada del portal internacional Reuters, que este viernes publicó un extenso artículo titulado “Jubilados al borde del colapso: los jubilados argentinos protestan”. La nota apareció en la primera plana de la agencia, justo cuando en el país rige la veda electoral antes de los comicios legislativos del domingo.

El texto describe el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores retirados en medio del ajuste libertario, y recoge los testimonios de quienes sostienen desde hace meses las concentraciones semanales en la plaza. “Luchamos por sobrevivir”, expresó uno de los entrevistados, según detalla el artículo.

Reuters, reconocida por su cobertura económica y política a nivel global, contextualizó la situación de los jubilados dentro de la crisis social que atraviesa la Argentina, marcada por la pérdida del poder adquisitivo y la suba del costo de vida.

La publicación, firmada por dos columnistas especializados en temas económicos, se acompaña con una fotografía que muestra los carteles de los manifestantes frente al Congreso, símbolo de una resistencia silenciosa que ahora tuvo eco en el escenario internacional.

