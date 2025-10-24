Quería conocer a Lali: la sorpresiva confesión de Elisa Carrió a Pedro Rosemblat

Elisa Carrió protagonizó un insólito momento en una entrevista con Pedro Rosemblat para el canal de streaming *Gelatina*. La exdiputada, alejada de la política activa, explicó por qué decidió vivir sin celular y sorprendió al revelar que en realidad lo había llamado “porque quería conocer a Lali Espósito”.

La entrevista coincidió con la aparición pública de Lali Espósito, pareja de Rosemblat, quien en su último recital en Neuquén apuntó contra Patricia Bullrich por sus dichos sobre el feminismo. Desde el escenario, la artista calificó como una “aberración” que se minimicen los femicidios y dedicó su canción *Soy* a las víctimas de violencia de género. Dos escenas distintas, pero unidas por el mismo hilo mediático: la política, la cultura pop y una inesperada conexión entre Lilita y Lali.