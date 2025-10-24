La confusión de Manuel Adorni: no sabía para qué provincia se presenta Virginia Gallardo en estas elecciones

JAHSJAJAJAJA basta chicos.



Que se recuerde, la elección del próximo domingo debe ser una de las más complicadas de la historia reciente de la Argentina, y no solo por el cambio de método de votación que introdujo el Gobierno: de la tradicional boleta partidaria a la boleta única de papel (BUP).El oficialismo la complicó hasta el paroxismo cuando pretendió, mediante recursos judiciales, reimprimir millones de boletas de la provincia de Buenos Aires tras la defección de su primer candidato a diputado nacional, José Luis Espert, envuelto en el escándalo del narcofinanciamiento.De haber prosperado la solicitud de La Libertad Avanza (LLA), se ponía en peligro el mismo acto eleccionario, lo que nunca había ocurrido con anterioridad, al menos desde 1983 a la fecha. Y ahora, se voluntaria o involuntariamente, los libertarios pusieron más confusión al embrollo político general en el que ha sumido al electorado: siguen cambiando candidatos... O desconocen soberanamente a sus propios candidatos o a la geografía argentina. O ambas cosas a la vez.En realidad, debe suponerse un blooper del animador del acto de cierre de campaña de LLA que Javier Milei encabezó en Rosario, precisamente en el emblemático Parque España, adonde una multitud concurrió a escuchar al Presidente y para ver a los principales candidatos de los 24 distritos electorales.Como "Virginia Gallardo, por Entre Ríos", según anunció el vocero presidencial Manuel Adorni, a la sazón presentador de todos y cada uno de los primeros candidatos libertarios. Para poner un poco de luz sobre el oscuro barullo electoral, vale aclarar a los electores que la exmodelo es candidata a diputada nacional de LLA por Corrientes, aunque ni Adorni ni quien le escribió puedan creerlo.