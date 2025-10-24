La Corte ordenó que se investiguen dos nuevas denuncias contra Cositorto, quien dijerá ser financista de Santilli

La Corte Suprema resolvió que la justicia de Moreno debía investigar dos nuevas denuncias contra Leonardo Cositorto, el jefe de Generación Zoe ya condenado por estafas en distintos distritos. La definición zanjó el conflicto entre el Juzgado de Garantías 2 de Moreno y el Juzgado de Control y Faltas de Villa María, Córdoba, y alineó la pesquisa con el lugar donde se cometieron los hechos.

El máximo tribunal entendió que las maniobras denunciadas ocurrieron en la localidad bonaerense de Francisco Álvarez y, por lo tanto, correspondía que la jurisdicción provincial siguiera el expediente. La decisión se apoyó en el dictamen de la Procuración y en la doctrina clásica de competencia territorial en materia penal.Las nuevas presentaciones, hechas por dos mujeres identificadas como C.I.C. y B.N.E., describieron inversiones en un fideicomiso de Zoe Empowerment SA con la promesa de dividendos a través de un supuesto “bot inteligente”. Según relataron, los pagos se interrumpieron al poco tiempo y Cositorto no cumplió con las reprogramaciones pese a reiteradas promesas, un patrón ya visto en otras causas del holding piramidal.