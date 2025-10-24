José Luis Daza, mano derecha de Luis Caputo, será el nuevo secretario de Finanzas

El Ministerio de Economía confirmó que José Luis Daza asumirá como nuevo secretario de Finanzas, en reemplazo de Pablo Quirno, quien fue nombrado canciller tras los comicios legislativos. Daza, un economista chileno con extensa trayectoria en los mercados internacionales, es considerado un hombre de máxima confianza de Luis Caputo.Su vínculo con el ministro se remonta a la década del 90En el actual esquema económico, el economista fue una pieza central en las negociaciones con el Tesoro de Estados Unidos que derivaron en el swap por 20.000 millones de dólares.Fuentes cercanas al Palacio de Hacienda señalaron que el anuncio oficial se concretará en los próximos días, una vez superado el proceso electoral. Entre sus primeros objetivos figura la búsqueda de unos 5.000 millones de dólares en 2026, una meta que dependerá de la reducción del riesgo país a niveles más competitivos.Daza reemplazó en 2024 a Joaquín Cottani dentro del equipo económico y participó en la creación del índice de riesgo país que hoy utilizan los mercados como referencia. Su incorporación definitiva al Gabinete refuerza el perfil financiero de la gestión de Caputo, centrada en recomponer la confianza de los inversores.Nacido en Argentina y nacionalizado chileno, el funcionario fue mencionado en 2021 como posible ministro de Economía de Chile si el candidato derechista José Antonio Kast ganaba las elecciones. Su red de contactos en Wall Street y su perfil técnico le aseguran respaldo internacional, un factor clave para la estrategia de endeudamiento externo del gobierno libertario.