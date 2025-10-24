26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: así funciona el transporte público este domingo 26 de octubre



Este domingo de legislativas, varias jurisdicciones garantizan el transporte público sin costo para facilitar el voto, mientras otras se desentienden y trasladan el ajuste a la ciudadanía. La Provincia de Buenos Aires asegura la gratuidad en todos los servicios y la Ciudad adelanta la apertura del subte. Córdoba, Tucumán y Chubut no adhieren al esquema.




Argentina vive una nueva jornada democrática. En territorio bonaerense, el ministro de Transporte Martín Marinucci confirmó que “los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná” serán gratuitos. En la Ciudad de Buenos Aires, el subte inicia una hora antes, desde las 7, y los colectivos operan sin costo.

Córdoba se desmarca: el servicio interurbano no es gratuito durante la jornada electoral. Las autoridades argumentaron que ni la Provincia, ni la Nación, ni el sector empresarial financian el esquema como en años anteriores. Tucumán y Chubut también rechazaron la gratuidad y solo reforzaron frecuencias, una decisión que encarece el traslado del electorado y desalienta la participación.

Otras jurisdicciones adoptan mecanismos parciales. En Salta, los colectivos funcionan sin costo entre las 8 y las 18.30. En Mendoza la gratuidad rige de 7 a 20 para personas mayores de 16 años. En Entre Ríos, el beneficio alcanza al área metropolitana en las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que conectan Paraná con Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana. Santa Fe dispuso boleto gratuito en el transporte urbano entre las 7 y las 19.

Hay provincias que sostienen el derecho a votar sin barreras económicas durante todo el día. Misiones anunció servicio libre y sin cargo en toda la provincia y Río Negro comunicó gratuidad en el sistema urbano e interurbano durante toda la jornada electoral. La foto del domingo expone un contraste: mientras unos gobiernos acompañan a su pueblo con políticas concretas, otros eligen ajustar incluso en el acto más básico de la democracia.

Lo más leído

1

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

2

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

5

Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Más notas de este tema

Debuta la Boleta Única de Papel: qué es y cómo se vota

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Debuta la Boleta Única de Papel: qué es y cómo se vota

La Corte ordenó que se investiguen dos nuevas denuncias contra Cositorto, quien dijerá ser financista de Santilli

24/10/2025 - POLÉMICA

La Corte ordenó que se investiguen dos nuevas denuncias contra Cositorto, quien dijerá ser financista de Santilli

Quería conocer a Lali: la sorpresiva confesión de Elisa Carrió a Pedro Rosemblat

24/10/2025 - STREAMING

Quería conocer a Lali: la sorpresiva confesión de Elisa Carrió a Pedro Rosemblat

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.