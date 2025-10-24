Elecciones 2025: así funciona el transporte público este domingo 26 de octubre

Argentina vive una nueva jornada democrática. En territorio bonaerense, el ministro de Transporte Martín Marinucci confirmó que “los servicios regulares de transporte público automotor de pasajeros, de carácter urbano e interurbano de media distancia, aledaños a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e interurbanos de larga distancia, de jurisdicción provincial; y a los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, así como el transporte fluvial del Delta del Paraná” serán gratuitos. En la Ciudad de Buenos Aires, el subte inicia una hora antes, desde las 7, y los colectivos operan sin costo.

Córdoba se desmarca: el servicio interurbano no es gratuito durante la jornada electoral. Las autoridades argumentaron que ni la Provincia, ni la Nación, ni el sector empresarial financian el esquema como en años anteriores. Tucumán y Chubut también rechazaron la gratuidad y solo reforzaron frecuencias, una decisión que encarece el traslado del electorado y desalienta la participación.Hay provincias que sostienen el derecho a votar sin barreras económicas durante todo el día. Misiones anunció servicio libre y sin cargo en toda la provincia y Río Negro comunicó gratuidad en el sistema urbano e interurbano durante toda la jornada electoral. La foto del domingo expone un contraste: mientras unos gobiernos acompañan a su pueblo con políticas concretas, otros eligen ajustar incluso en el acto más básico de la democracia.