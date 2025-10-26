26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Federico Otermín votó en Banfield y llamó a participar de la jornada democrática


El intendente de Lomas de Zamora sufragó en el colegio Nuestra Señora de Lourdes, llegó caminando junto a su esposa, la ministra bonaerense Daniela Vilar, y su hija Sofía, y destacó la importancia de la democracia.




El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. Arribó a pie, acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, en una postal de cercanía con los vecinos y las vecinas del barrio.

Tras emitir su sufragio, el jefe comunal dejó un mensaje de convocatoria a las urnas. “Voté con alegría, en familia, en la ciudad de Banfield. La democracia es muy importante para nuestro país: a nuestros vecinos les deseo una gran jornada electoral y les pido que vayan a votar y expresen a través de alguna de las alternativas lo que consideren mejor para nuestra querida Argentina”, destacó Otermín.

El intendente enmarcó la jornada en la necesidad de fortalecer la participación y el compromiso ciudadano, con un llamado a expresar en las urnas las prioridades de Lomas y del país en un contexto complejo.

En Lomas de Zamora, la elección se desarrolló con normalidad en todas las escuelas e instituciones habilitadas, con un operativo municipal orientado a acompañar a la comunidad y garantizar un proceso ágil y ordenado.

Lo más leído

1

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

2

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

5

Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Más notas de este tema

Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

26/10/2025 - CÓRDOBA

Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.