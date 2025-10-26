Federico Otermín votó en Banfield y llamó a participar de la jornada democrática

El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, votó en el colegio Nuestra Señora de Lourdes de Banfield. Arribó a pie, acompañado por su esposa, la ministra de Ambiente de la provincia de Buenos Aires, Daniela Vilar, y su hija Sofía, en una postal de cercanía con los vecinos y las vecinas del barrio.

El intendente enmarcó la jornada en la necesidad de fortalecer la participación y el compromiso ciudadano, con un llamado a expresar en las urnas las prioridades de Lomas y del país en un contexto complejo.En Lomas de Zamora, la elección se desarrolló con normalidad en todas las escuelas e instituciones habilitadas, con un operativo municipal orientado a acompañar a la comunidad y garantizar un proceso ágil y ordenado.