Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

El gobernador de Córdoba destacó la apertura de la jornada electoral, reivindicó la libertad de expresión durante la campaña y pidió “ir a votar” pese a la crisis, al alertar por la recesión, el endeudamiento con tarjeta y la caída del poder adquisitivo.
Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío
Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno
Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra