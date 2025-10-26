Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, emitió su voto y evaluó positivamente el comienzo de la elección. “Se pudo abrir muy bien la elección”, afirmó, al marcar el funcionamiento general de las mesas y el clima de normalidad en los establecimientos.

El mandatario provincial describió la delicada situación de los hogares en la actual coyuntura. “Estamos entrando a esta elección en un momento muy difícil, la mayoría de los habitantes no llega a fin de mes”, señaló, al tiempo que advirtió por la fragilidad financiera de las familias: “El endeudamiento con tarjeta de crédito no para”.Llaryora puso el foco en la actividad económica y sus impactos sobre el empleo y el consumo. “Hay recesión (...) si la economía no se mueve, se va a complicar más”, advirtió, en un llamado a encarar medidas que reactiven la producción y el mercado interno tras el proceso electoral.