26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

El primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires de Fuerza Patria sufragó en Vicente López, cuestionó al Gobierno nacional por la falta de información sobre la Boleta Única en Papel y llamó a una participación masiva y sin inconvenientes.






El ex canciller Jorge Taiana votó en una escuela de Vicente López y volvió a poner en agenda la pedagogía electoral que faltó desde la Casa Rosada. “Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, expresó al retirarse del establecimiento, donde lo recibieron militantes y vecinos.

El exministro de Defensa confió en que el nuevo formato “sea más fácil y que la gente pueda comprenderlo” y deseó que la jornada se desarrollara con normalidad. “Seguramente habrá una mayor participación que en las elecciones provinciales de los meses anteriores, porque en general las votaciones nacionales tienen más concurrencia. Es lo que ha pasado siempre”, agregó.

Con 74 años y al frente de la lista de unidad del peronismo bonaerense —síntesis de los sectores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y La Cámpora—, Taiana sostuvo una campaña de bajo perfil mediático y alto despliegue territorial: caminatas en el conurbano, encuentros con dirigentes y actividades comunitarias.

En su mensaje político, el candidato marcó el pulso del día: “Hoy más que nunca, el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas.” Fuentes del espacio indicaron que, tras votar, el exsenador se reuniría con Cristina Fernández de Kirchner en Constitución y que luego hablaría con la prensa, con el optimismo puesto en una “buena votación”.

