Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

El ex canciller Jorge Taiana votó en una escuela de Vicente López y volvió a poner en agenda la pedagogía electoral que faltó desde la Casa Rosada. “Esperemos que funcionen las explicaciones que hemos dado del nuevo sistema de votación, porque el Gobierno nacional no las ha dado de manera suficiente, y que la gente pueda votar sin problemas”, expresó al retirarse del establecimiento, donde lo recibieron militantes y vecinos.

Con 74 años y al frente de la lista de unidad del peronismo bonaerense —síntesis de los sectores referenciados en Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof, Sergio Massa y La Cámpora—, Taiana sostuvo una campaña de bajo perfil mediático y alto despliegue territorial: caminatas en el conurbano, encuentros con dirigentes y actividades comunitarias.En su mensaje político, el candidato marcó el pulso del día: “Hoy más que nunca, el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas.” Fuentes del espacio indicaron que, tras votar, el exsenador se reuniría con Cristina Fernández de Kirchner en Constitución y que luego hablaría con la prensa, con el optimismo puesto en una “buena votación”.