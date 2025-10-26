Debuta la Boleta Única de Papel: qué es y cómo se vota

La BUP se debatió en el Congreso entre septiembre y octubre de 2024: el Senado la aprobó el 13 de septiembre y Diputados dio la sanción definitiva el 1° de octubre. Con su publicación en el Boletín Oficial el 18 de octubre, quedó establecida para las elecciones de medio término que hoy renuevan bancas en ambas Cámaras.

El paso a paso es simple: la autoridad de mesa entrega un ejemplar de BUP firmado y una lapicera; la persona vota en el biombo, dobla la boleta según las instrucciones del dorso y la deposita en la urna sin sobre. En Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis, Mendoza, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Corrientes y La Pampa se eligen solo Diputados; en Salta, Neuquén, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Santiago del Estero, Entre Ríos y la Ciudad de Buenos Aires se eligen Diputados y Senadores.La Cámara Nacional Electoral precisa que el voto es nulo si la BUP no es oficializada, si presenta roturas, si contiene inscripciones o imágenes ajenas a la marca permitida, si se adjuntan objetos, o si se marcan dos o más agrupaciones en la misma categoría. El voto en blanco se configura cuando no se marca ninguna opción en una o más categorías. Con reglas claras y control en manos de la ciudadanía, la BUP apunta a un comicio más ordenado y accesible, lejos de las viejas picardías que siempre favorecieron a los mismos.