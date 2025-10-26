En medio del narcoescándalo votó Espert en Beccar y dijo que se ubica el lugar que le corresponde como ciudadano

En medio de la polémica por sus vínculos aparentes con el narcotráfico, José Luis Espert votó en una escuela de Beccar y habló a cuentagotas. A la salida, mientras aguardaba a que su esposa también sufrague, intentó esquivar los micrófonos y repitió que lo vive con “mucha tranquilidad”, aunque su tono y su postura contaron otra cosa.

Consultado por su presente y por el hecho de que su rostro aparece en la boleta de LLA en lugar de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”. La frase dejó abiertos interrogantes sobre su rol real en la estructura libertaria y el impacto del caso en la interna del espacio.Antes de irse casi corriendo, cerró con una definición autoindulgente: “Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”. En una jornada atravesada por la Boleta Única de Papel y por la pulseada parlamentaria, la foto de Espert volvió a exponer el desgaste de La Libertad Avanza frente a las denuncias por vínculos con el narcotráfico.