26.10.2025 / ELECCIONES 2025

En medio del narcoescándalo votó Espert en Beccar y dijo que se ubica el lugar que le corresponde como ciudadano

El ex primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, corrido por las denuncias que lo vinculan al narco “Fred” Machado, emitió su voto en Beccar y buscó eludir a la prensa. Con declaraciones breves, aseguró que “me ubico en el lugar que me corresponde” y que transita la jornada con “mucha tranquilidad”.





En medio de la polémica por sus vínculos aparentes con el narcotráfico, José Luis Espert votó en una escuela de Beccar y habló a cuentagotas. A la salida, mientras aguardaba a que su esposa también sufrague, intentó esquivar los micrófonos y repitió que lo vive con “mucha tranquilidad”, aunque su tono y su postura contaron otra cosa.

El economista sostuvo durante varios minutos que no quiere “dar declaraciones”, pero admitió que “es un día muy bueno para la democracia”. La escena, con pasos apurados y respuestas cortas, buscó encapsular el costo político de su caída de la boleta en medio del escándalo.

Consultado por su presente y por el hecho de que su rostro aparece en la boleta de LLA en lugar de Diego Santilli, remarcó que se ubica “en el lugar que me corresponde”. La frase dejó abiertos interrogantes sobre su rol real en la estructura libertaria y el impacto del caso en la interna del espacio.

Antes de irse casi corriendo, cerró con una definición autoindulgente: “Siempre me consideré un ciudadano común que quería hacer un aporte a la política”. En una jornada atravesada por la Boleta Única de Papel y por la pulseada parlamentaria, la foto de Espert volvió a exponer el desgaste de La Libertad Avanza frente a las denuncias por vínculos con el narcotráfico.

