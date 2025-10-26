En medio del narcoescándalo votó Espert en Beccar y dijo que se ubica el lugar que le corresponde como ciudadano

El ex primer candidato de La Libertad Avanza en Buenos Aires, corrido por las denuncias que lo vinculan al narco “Fred” Machado, emitió su voto en Beccar y buscó eludir a la prensa. Con declaraciones breves, aseguró que “me ubico en el lugar que me corresponde” y que transita la jornada con “mucha tranquilidad”.
