26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Cómo fue el voto de Milei en la UTN: evitó hablar con la prensa

El Presidente emitió su voto en la sede de la UTN de Almagro, llegó con un fuerte operativo de seguridad, estuvo acompañado por su hermana Karina y por su entorno de comunicación, y se retiró sin formular declaraciones.






El presidente Javier Milei votó esta mañana en la UTN del barrio porteño de Almagro, adonde arribó minutos antes de las 11. El ingreso se dio entre custodios y efectivos de la Policía Federal, en medio de una guardia periodística y de curiosos que aguardaban su llegada.

El mandatario llegó junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei. En la puerta saludó a un grupo de seguidores y, ya dentro del establecimiento, esperó más de cinco minutos para sufragar, con tres personas por delante en la fila.

También lo acompañaron el influencer Iñaki Gutiérrez, a cargo de sus redes, y el realizador Santiago Oría, quien registró la recorrida. La postal reforzó el dispositivo de comunicación directa que el oficialismo privilegia por encima de las conferencias de prensa.

Tras votar, el líder libertario se tomó fotos con simpatizantes y se retiró sin responder preguntas. Volvió a la camioneta junto a su hermana, dejando como único mensaje el gesto de campaña y el hermetismo ante los medios.

Lo más leído

1

Desde Fuerza Patria piden la impugnación de la candidatura de Virginia Gallardo porque declaró vivir en un baldío

2

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

3

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

4

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

5

Con agravios a Brancatelli y Pedro Rosemblat, Roberto Piazza salió a defender a Milei

Más notas de este tema

Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Narcisismo electoral: Milei publicó una foto retocada con photoshop

Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Taiana subrayó que el peronismo necesita estar cerca de la gente y volver a representar sus esperanzas

Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

26/10/2025 - CÓRDOBA

Llaryora llamó a votar y advirtió por la recesión tras emitir su voto

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.