Cómo fue el voto de Milei en la UTN: evitó hablar con la prensa

El presidente Javier Milei votó esta mañana en la UTN del barrio porteño de Almagro, adonde arribó minutos antes de las 11. El ingreso se dio entre custodios y efectivos de la Policía Federal, en medio de una guardia periodística y de curiosos que aguardaban su llegada.

El mandatario llegó junto a su hermana y secretaria general, Karina Milei. En la puerta saludó a un grupo de seguidores y, ya dentro del establecimiento, esperó más de cinco minutos para sufragar, con tres personas por delante en la fila.También lo acompañaron el influencer Iñaki Gutiérrez, a cargo de sus redes, y el realizador Santiago Oría, quien registró la recorrida. La postal reforzó el dispositivo de comunicación directa que el oficialismo privilegia por encima de las conferencias de prensa.Tras votar, el líder libertario se tomó fotos con simpatizantes y se retiró sin responder preguntas. Volvió a la camioneta junto a su hermana, dejando como único mensaje el gesto de campaña y el hermetismo ante los medios.