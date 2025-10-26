Mayra Mendoza llamó a votar con corazón argentino en Quilmes

Durante la mañana de este domingo, Mayra Mendoza emitió su voto en la Escuela Primaria Nº 52, ubicada en Minuto 4803 y Ecuador, en Ezpeleta. Entre vecinos y medios locales, la jefa comunal remarcó el valor de la participación popular en una jornada clave para el futuro del país.

En sintonía con un clima social atravesado por la crisis y los recortes del gobierno nacional, la intendenta subrayó la necesidad de convertir el descontento en organización democrática y compromiso cívico desde cada barrio y mesa de votación.La dirigente quilmeña valoró la mejora constante de los procesos electorales y dejó un mensaje de identidad y pertenencia: “Cada ejercicio de elecciones va siendo un poquito mejor, eso es bueno para todos y lo importante es que los argentinos elijan con corazón argentino, con sentimiento por nuestro país”.