26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Mayra Mendoza llamó a votar con corazón argentino en Quilmes

La intendenta de Quilmes sufragó en la Escuela Primaria Nº 52 de Ezpeleta, destacó la importancia de “fortalecer nuestra democracia” y advirtió que hoy se vive “una democracia bastante condicionada”.






Durante la mañana de este domingo, Mayra Mendoza emitió su voto en la Escuela Primaria Nº 52, ubicada en Minuto 4803 y Ecuador, en Ezpeleta. Entre vecinos y medios locales, la jefa comunal remarcó el valor de la participación popular en una jornada clave para el futuro del país.

“Siempre espero este día con mucha expectativa, porque me parece muy importante el momento donde podemos elegir a nuestros representantes y poder ejercer nuestro derecho al voto, fortalecer nuestra democracia de esa manera me parece fundamental”, expresó Mayra, y destacó: “Aunque, como ustedes saben, creo que hoy estamos viviendo una democracia bastante condicionada, por eso es muy necesaria la participación y la manifestación de los ciudadanos en las urnas“.

En sintonía con un clima social atravesado por la crisis y los recortes del gobierno nacional, la intendenta subrayó la necesidad de convertir el descontento en organización democrática y compromiso cívico desde cada barrio y mesa de votación.

La dirigente quilmeña valoró la mejora constante de los procesos electorales y dejó un mensaje de identidad y pertenencia: “Cada ejercicio de elecciones va siendo un poquito mejor, eso es bueno para todos y lo importante es que los argentinos elijan con corazón argentino, con sentimiento por nuestro país”.

