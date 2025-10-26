26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Kicillof: "Es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos"


El gobernador bonaerense emitió su voto en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara”, en la capital provincial, y destacó la importancia de una jornada atravesada por “un contexto muy complejo para la realidad cotidiana de la mayoría”.




El gobernador Axel Kicillof votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata. Llegó temprano, saludó a fiscales y autoridades de mesa y avanzó entre vecinos que se acercaron a registrar el momento.

“Estamos contentos porque hoy estamos votando en la Argentina qué es lo que va a pasar en nuestro país: es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos y decidir en medio de un contexto muy complejo para la realidad cotidiana de la mayoría”, expresó Kicillof tras sufragar.

El mandatario provincial enmarcó el acto electoral en la necesidad de resguardar derechos y fortalecer la democracia, con un llamado a la participación masiva y pacífica. Remarcó que cada voto ordena prioridades y traza un rumbo para enfrentar la crisis que golpea a los bonaerenses.

En ese sentido, el gobernador sostuvo el perfil territorial de la campaña y subrayó que la salida exige más Estado y políticas activas para el trabajo, la producción y la educación. Con un mensaje directo a la militancia y a los independientes, convocó a convertir la esperanza en organización y a defender en las urnas a quienes más lo necesitan.

