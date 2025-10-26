Kicillof: "Es una jornada muy importante, en la que todos tenemos la posibilidad de expresarnos"

El gobernador Axel Kicillof votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrara” de la ciudad de La Plata. Llegó temprano, saludó a fiscales y autoridades de mesa y avanzó entre vecinos que se acercaron a registrar el momento.

El mandatario provincial enmarcó el acto electoral en la necesidad de resguardar derechos y fortalecer la democracia, con un llamado a la participación masiva y pacífica. Remarcó que cada voto ordena prioridades y traza un rumbo para enfrentar la crisis que golpea a los bonaerenses.En ese sentido, el gobernador sostuvo el perfil territorial de la campaña y subrayó que la salida exige más Estado y políticas activas para el trabajo, la producción y la educación. Con un mensaje directo a la militancia y a los independientes, convocó a convertir la esperanza en organización y a defender en las urnas a quienes más lo necesitan.