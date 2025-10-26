26.10.2025 / ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los resultados oficiales de las elecciones legislativas nacionales 2025. El oficialismo obtuvo más del 40% en todo el país.



La Cámara Nacional Electoral (CNE) brindó los primeros resultados oficiales de las elecciones nacionales legislativas, tras más del 94% de las mesas escrutadas, donde La Libertad Avanza alcanzó un categórico triunfo en todo el país, al obtener el 40,84% de los votos. Fuerza Patria alcanzó tan solo el 25%.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, anunció los registros de los comicios nacionales con un fuerte respaldo de todo el país al oficialismo, con una victoria en 16 provincias, incluyendo la provincia de Buenos Aires, donde la lista encabezada por Diego Santilli (41,52%) superó al peronismo (40,84), donde hace que hace apenas un mes y medio había ganado las elecciones locales por 14 puntos de diferencia.

La Libertad Avanza gana las elecciones para la Cámara de Diputados en 16 de distritos: Buenos Aires, CABA, Chubut, Corrientes, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Luis, Santa Fe y Tierra del Fuego. En tanto, Fuerza Patria terminó primero en Catamarca, Formosa, La Pampa, San Juan, Santa Cruz y Tucumán.

