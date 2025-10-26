Santa Fe se pintó de violeta: triunfo de LLA con más del 40% y derrota de Pullaro

La ola violeta llegó este domingo a la provincia de Santa Fe, donde La Libertad Avanza superó el 40 por ciento de los votos. De esta manera, el oficialismo logró cuatro diputados (Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera) de los nueve que renovaba la provincia.El gobernador Maximiliano Pullaro fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero (18%) y solo logró dos legisladoresPullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista, en un sello que agrupaba a la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros, y que buscaba ampliar la base del nuevo partido que nuclea a otros gobernadores disidentes del peronismo y LLA.El peronismo, en tanto, llevó como cara principal a Caren Tepp, actual concejal de Rosario, y quedó segundo con el sello Fuerza Patria, con el 28,6%, y tres diputados.