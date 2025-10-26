26.10.2025 / Provincias

Santa Fe se pintó de violeta: triunfo de LLA con más del 40% y derrota de Pullaro

LLA logró cuatro diputados (Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera) de los nueve que renovaba la provincia. El gobernador santafesino fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero (18%) y solo logró dos legisladores.




La ola violeta llegó este domingo a la provincia de Santa Fe, donde La Libertad Avanza superó el 40 por ciento de los votos. De esta manera, el oficialismo logró cuatro diputados (Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera) de los nueve que renovaba la provincia.

El gobernador Maximiliano Pullaro fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero (18%) y solo logró dos legisladores

Pullaro impulsaba a su vicegobernadora, Gisela Scaglia, como primera en la lista, en un sello que agrupaba a la UCR, el Partido Socialista, el GEN y el PRO, entre otros, y que buscaba ampliar la base del nuevo partido que nuclea a otros gobernadores disidentes del peronismo y LLA.

El peronismo, en tanto, llevó como cara principal a Caren Tepp, actual concejal de Rosario, y quedó segundo con el sello Fuerza Patria, con el 28,6%, y tres diputados.


Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

De la mano de Jaldo, Fuerza Patria ganó en Tucumán por más del 50% de los votos

26/10/2025 - Provincias

De la mano de Jaldo, Fuerza Patria ganó en Tucumán por más del 50% de los votos

Kicillof reconoció la ajustada derrota en PBA, pero remarcó: "El futuro no es de Milei, es del pueblo"

26/10/2025 - Elecciones 2025

Kicillof reconoció la ajustada derrota en PBA, pero remarcó: "El futuro no es de Milei, es del pueblo"

Elecciones 2025: con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.