Santa Fe se pintó de violeta: triunfo de LLA con más del 40% y derrota de Pullaro

LLA logró cuatro diputados (Agustin Pellegrini, Yamile Tomassoni, Juan Pablo Montenegro y Valentina Ravera) de los nueve que renovaba la provincia. El gobernador santafesino fue el gran derrotado, ya que el frente Provincias Unidas que integraba quedó tercero (18%) y solo logró dos legisladores.
Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno
Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra
Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"