De la mano de Jaldo, Fuerza Patria ganó en Tucumán por más del 50% de los votos

A contramano del resultado nacional, Fuerza Patria se quedó con el triunfo en la provincia de Tucumán, de la mano de su candidato Osvaldo Jaldo.La lista peronista consiguió el primer puesto gracias al 50,44% cosechado, mientras que La Libertad Avanza quedó en el segundo lugar con el 35,34%.La otra integrante de la lista peronista que consiguió una banca en el Congreso de la Nación, además de Jaldo, fue Gladys Medina.Jaldo llegaba a estas elecciones como el gran candidato en dicha provincia, donde ocupa la Gobernación desde el 29 de octubre del 2023.Por el lado de La Libertad Avanza, que se presentó en alianza con el PRO, la lista tenía como primer candidato a Federico Pelli, quien consiguió un lugar en la Cámara Baja junto a Soledad Molinuevo.En el tercer lugar quedó el espacio Unidos por Tucumán, que está conformado por la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Nos une el cambio, Propuesta Ciudadana y Nueva Fuerza, y cuya lista encabezaba Roberto Sánchez.