26.10.2025 / Provincias

De la mano de Jaldo, Fuerza Patria ganó en Tucumán por más del 50% de los votos

La lista peronista consiguió el primer puesto gracias al 50,44% cosechado, mientras que La Libertad Avanza quedó en el segundo lugar con el 35,34%.




A contramano del resultado nacional, Fuerza Patria se quedó con el triunfo en la provincia de Tucumán, de la mano de su candidato Osvaldo Jaldo.

La lista peronista consiguió el primer puesto gracias al 50,44% cosechado, mientras que La Libertad Avanza quedó en el segundo lugar con el 35,34%.

La otra integrante de la lista peronista que consiguió una banca en el Congreso de la Nación, además de Jaldo, fue Gladys Medina.

Jaldo llegaba a estas elecciones como el gran candidato en dicha provincia, donde ocupa la Gobernación desde el 29 de octubre del 2023.

Por el lado de La Libertad Avanza, que se presentó en alianza con el PRO, la lista tenía como primer candidato a Federico Pelli, quien consiguió un lugar en la Cámara Baja junto a Soledad Molinuevo.

En el tercer lugar quedó el espacio Unidos por Tucumán, que está conformado por la UCR, el Partido Socialista, la Coalición Cívica, Nos une el cambio, Propuesta Ciudadana y Nueva Fuerza, y cuya lista encabezaba Roberto Sánchez.

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Elecciones legislativas en CABA: La Libertad Avanza se impuso y Fuerza Patria quedó en segundo lugar

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Elecciones legislativas en CABA: La Libertad Avanza se impuso y Fuerza Patria quedó en segundo lugar

Kicillof reconoció la ajustada derrota en PBA, pero remarcó: "El futuro no es de Milei, es del pueblo"

26/10/2025 - Elecciones 2025

Kicillof reconoció la ajustada derrota en PBA, pero remarcó: "El futuro no es de Milei, es del pueblo"

Elecciones 2025: con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Elecciones 2025: con el 96% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza se impuso a nivel nacional

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.