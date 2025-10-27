27.10.2025 / ELECCIONES 2025

Chaco: Capitanich pidió esperar al recuento definitivo y expresó que "todavía faltan votos"

“No admitimos ningún resultado todavía”, aseguró el ex gobernador, que de todas formas fue electo senador.



El ex gobernador de Chaco Jorge Capitanich aseguró que espera el resultado del escrutinio definitivo para "admitir" la derrota, ya que el resultado provisorio arrojó una diferencia a favor del oficialismo de Leandro Zdero de menos de un punto. “En Chaco estamos aguardando el escrutinio definitivo. Faltan votos que pueden ser a nuestro favor, y mucho no está definido. En la categoría de senadores, nosotros no admitimos ningún resultado todavía”, resaltó Capitanich.

Este domingo la Alianza La Libertad Avanza que incluyó al partido de Javier Milei y a la UCR de Zdero alcanzó el 45,88 %, mientras el peronismo con Capitanich a la cabeza sacó el 45,13 %.

En declaraciones radiales, el senador electo por la minoría analizó el panorama político del peronismo y dijo que “la elección ganada en 2019 fue una alianza entre muchos puntos del país, eso se rompió en 2023". "Si tomás las últimas 40 elecciones de la Argentina, ganamos 6, diferentes pero peronistas. Lo que está en proceso de discusión es ver cómo articulamos la alianza federal con la justicia social. Después de una derrota electoral a nivel nacional, no pudimos todavía generar las condiciones para generar una victoria”, evaluó.

En tanto, sobre la victoria libertaria expresó: “Esto puede ser la última oportunidad para Milei. Si no genera resultados concretos, hay que ver lo que pueda llegar a pasar en 2027”.

