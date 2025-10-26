Elecciones legislativas en CABA: La Libertad Avanza se impuso y Fuerza Patria quedó en segundo lugar

En el marco del calendario electoral de este año, el este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional, donde los argentinos eligieron, a nivel nacional, 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Se trató de una contienda electoral en donde volvió a ponerse a prueba el Gobierno de Javier Milei, que tuvo una gran perfomance en territorio porteño.Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el oficialismo. La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.En Ciudad de Buenos Aires se renuevan tres bancas en el Senado y siete en la Cámara de Diputados, con la puja principal entre La Libertad Avanza y Frente Patria. Alejandro Fargosi en Cámara baja y Patricia Bullrich en Cámara alta encabezan las listas del oficialismo; mientras que Itai Hagman y Mariano Recalde, respectivamente, lo hacen por el peronismo.Tal como ocurrió en todo el país, LLA se impuso en ambas Cámaras: obtuvo siete bancas de Diputados, con 47,35% de los votos; mientras que el peronismo obtuvo 4 bancas con 27%. Las restantes son para Martín Lousteau y la izquierda. En cuanto al Senado, los libertarios, con Bullrich a la cabeza, se quedaron con dos bancas, mientras que Mariano Recalde, con la restante.