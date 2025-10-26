Por una ajustada diferencia, La Libertad Avanza se impuso sobre Fuerza Patria en la Provincia de Buenos Aires

En el marco del calendario electoral de este año, este domingo 26 de octubre se llevaron a cabo las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional, donde los argentinos eligieron, a nivel nacional, 127 diputados y 24 senadores para el Congreso de la Nación. Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el oficialismo.La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.En provincia de Buenos Aires se eligieron diputados nacionales para renovar 35 bancas, con la puja principal entre el peronismo, encabezado por Jorge Taiana, y La Libertad Avanza (LLA), que lleva a Diego Santilli como primer candidato pero que en la boleta aparece José Luis Espert.Pese al escándalo, LLA tuvo una importante remontada respecto a lo que habían sido las elecciones bonaerenses, y se imponía por un punto: 41,53% para el partido violeta, contra 40,83% para Fuerza Patria. De esta manera, los libertarios obtenía 17 bancas, una más que el peronismo. Tercero quedó la izquierda, con 5% y dos bancas para la Cámara de Diputados.