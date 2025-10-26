Santiago del Estero: el oficialismo ganó las elecciones y Elías Suárez será el nuevo gobernador

Con más del 69% de los votos, la lista de Frente Cívico liderada por Suárez se impuso en los comicios santiagueños en los que además se renovaron bancas nacionales, provinciales y autoridades en los municipios de la provincia. En estos últimos casos también se registró una victoria arrolladora por parte del oficialismo.En el ámbito legislativo nacional, el Frente Cívico resultó ganador sobre las otras listas, desde el justicialismo, hasta La Libertad Avanza. Entre las tres bancas que se renuevan para la Cámara de Diputados, dos las ocupará el oficialismo y la otra pertenecerá al Frente Fuerza Patria Peronista. Este mismo resultado se repitió en la elección de los senadores.Si bien en Santiago del Estero ganó el oficialismo, estas elecciones significaron una renovación de sus autoridades. Por primera vez en veinte años, la gobernación no lo ocupará ninguno de los integrantes del matrimonio Zamora-Abdala.En 2005, Zamora fue elegido por primera vez como gobernador de la provincia de Santiago del Estero. En aquel entonces, se sumó a las filas de los "radicales K" que se integraron al proyecto político de la gestión nacional de Néstor Kirchner. Luego, renovó su cargo dos veces hasta el año 2013.Si bien Zamora intentó mediante vías judiciales obtener un tercer mandato consecutivo al frente de Santiago del Estero, finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación le anuló su postulación. En ese momento, fue su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien se presentó para el cargo que ganó con casi el 65% de los votos.Cuatro años más tarde, Zamora volvió a presentarse a las elecciones como candidato para gobernador de la provincia y las ganó con casi el 70% de los votos. De esta manera, obtuvo su deseado tercer mandato que también lo renovaría para obtener un cuarto.El designado por Zamora para sucederlo en el cargo fue Suárez, quien actualmente se desempeña como su jefe de Gabinete. En la fórmula lo acompañó Carlos Silva Neder, el actual vicegobernador y un referente del justicialismo santiagueño.De todos modos, Zamora no abandonará la política. Ahora, ocupará una banca en el Senado. Los perdedores en esta elección a la gobernación santiagueña fueron Ítalo Cioccolani por La Libertad Avanza; Alejandro Parnás por Despierta Santiago; Verónica Larcher por el Frente Renovador; y José Emilio “Pichón” Neder por Fuerza Patria Peronista.