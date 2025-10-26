26.10.2025 / Desde el búnker de LLA

Bullrich apuntó a las alianzas en el Congreso: "Vamos a tener brazos abiertos en el Senado para construir una mayoría"

La Libertad Avanza celebra desde su búnker el aplastante triunfo sobre el peronismo en las elecciones legislativas nacionales. Acá, el discurso de Bullrich.



Las elecciones legislativas nacionales dejaron a La Libertad Avanza como espacio ganador, lo que aporta mayor gobernabilidad a Javier Milei y su equipo, que desean impulsar la reforma tributaria, laboral y previsional, con llamativos cambios para el futuro de los argentinos.

Desde el búnker libertario, fue Patricia Bullrich la primera en tomar la palabra y agradecer al electorado: "Queridos porteños, queridos argentinos, gracias por la confianza, por el coraje, por la esperanza. Gracias al equipo de Pilar Ramírez. Gracias al equipo nacional", comenzó su discurso, junto a Diego Santilli.

"Gracias por todos los que hoy creen que este país puede cambiar, que el esfuerzo tiene sentido, que se reconoce que la ley se cumple en serio, que la libertad requiere este orden que estamos llevando adelante y muchísimas gracias al presidente Milei", continuó la ministra de Seguridad que dejará de serlo para pasar a ocupar una banca en el Senado.

También, Bullrich agradeció a "Karina Milei y Santiago Caputo", los principales hacedores del armado libertario. "Una vez más, los porteños hicieron posible que el país consolide ideas de cambio y la libertad contra el kirchnerismo. Hace más de un siglo que buscamos un país ordenado, con una economía estable", siguió la ministra. Y añadió: "Hace casi dos años que iniciamos este camino, fue difícil, pero valió la pena. Hoy la sociedad le dio un apoyo impresionante a este proyecto. No volvamos atrás, vamos hacia adelante, sigamos construyendo este cambio".

Finalmente, la funcionaria libertaria hizo un guiño a otros referentes políticos: "Quiero decirles a aquellos que fueron parte de otras listas, pero que comparten una idea de cambio, que vamos a tener los brazos abiertos en el Senado para construir una mayoría. A los argentinos y los porteños decirles que hoy han dado un gran paso", concluyó, visiblemente emocionada.

