Milei celebró el triunfo de LLA y aseguró que afianzará "el camino reformista en los próximos dos años"

#Elecciones2025 | Javier Milei celebró la ampliación del oficialismo en la Cámara de Diputados y el Senado, y adelantó la conformación del Congreso "más reformista de la historia". pic.twitter.com/IxZkFCz6gX  Política Argentina (@Pol_Arg) October 27, 2025

Tras los resultados oficiales, el presidente Javier Milei aseguró que a partir de esta victoria electoral su Gobierno pasó "el punto bisagra" para continuar con las reformas estructurales de cara a los dos años de gestión restantes."En los primeros dos años nos ocupamos que el país no caiga por el precipicio. Argentina era un campo minado y gracias a este grupo de personas talentosas hemos podido salir. Tenemos que afianzar el camino reformista en los próximos dos años", expresó ante su militancia y miembros de su Gabinete.En esa línea, indicó que "el nuevo Congreso será esencial para este cambio de rumbo". "Seremos el Congreso más reformista de la historia argentina”, celebró el mandatario.Asimismo, envió un mensaje a las fuerzas aliadas y los gobernadores: “Por fuera de los inadaptados que piensan que la economía se arregla con la danza de la lluvia, hay diputados y senadores de otros partidos con los que podemos encontrar consensos. Nos alegra saber que en muchas provincias la segunda fuerza no fue el kirchnerismo sino el oficialismo provincial. Son actores racionales, pro capitalistas y a los que uno más uno les da dos. Queremos invitar a los gobernadores que tendrán representación a discutir en conjunto estos acuerdos”.Milei aprovechó especialmente para agradecer a sus funcionarios, entre quienes mencionó al ahora excanciller Gerardo Werthein, quien fue reemplazado por Pablo Quirno. No se olvidó de mencionar a Karina Milei y Santiago Caputo, a quienes definió como "dos colosos"."Gracias en particular a los que siguieron abrazando y apoyando las ideas de la libertad", sumó y celebró: "Qué lindo le queda el violeta a la Argentina".Para Milei, "dos de cada tres argentinos no quieren volver al pasado". "Le sacamos 14 puntos de diferencia al kirchnerismo. Los argentinos no quieren volver al modelo del fracaso. Populismo, nunca más", vociferó.Por último, dijo: “Los argentinos mostraron que no quieren volver al fracaso al modelo de la inflación monetaria, al del Estado inútil, al de la inseguridad. Dijeron ‘populismo nunca más’. Muchas gracias a todos, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad carajo”.