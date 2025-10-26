Mendoza: el oficialismo se queda con cuatro bancas, mientras que el PJ solo obtuvo una

La alianza de Cornejo y LLA se impuso en Mendoza con el 53% y obtuvo cuatro bancas para la Cámara Baja.La crónica del triunfo era anunciada, la alianza del gobernador Alfredo Cornejo y La Libertad Avanza (LLA) se imponía esta noche con el 53% de los votos en Mendoza, y el peronismo quedaba en segundo lugar con el 25% de los votos, con el 71% de las mesas escrutadas.Con el ministro de Defensa Luis Petri a la Cabeza, la alianza La Libertad Avanza-Cambia Mendoza se imponía por el doble contra el espacio Fuerza Justicialista encabezado por Emir Félix, con 53,72% contra 25,3%, respectivamente.Es que durante la jornada los votantes acudieron a las urnas para elegir a sus representantes, tanto en el Congreso de la Nación como en la Legislatura provincial. En el caso de la provincia, tal como se preveía la alianza La Libertad Avanza + Cambia Mendoza salió primera y el Frente Justicialista Mendoza segundo."Gran elección", festejaron en el oficialismo mendocino, apenas cerraron las mesas. La expectativa es que la alianza con Javier Milei supere el 45% de los votos.Y, como bien fue mencionado, en el conteo partidario, con casi el 30% de las mesas relevadas, la alianza LLA-CM alcanzaba el 51%, el PJ roza el 25% y el frente Verde se consolida como tercera fuerza con el 7%.El primero en salir a festejar en el búnker del hotel Sheraton, sin datos oficiales aún, fue el presidente provisional del Senado provincial, Martín Kerchner, quien lideraba la lista de candidatos para la Cámara Alta en el tercer distrito.