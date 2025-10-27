27.10.2025 / LLA

Jujuy: "Se fortalece la democracia", el gobernador felicitó a La Libertad Avanza por el triunfo

Carlos Sadir también felicitó a María Inés Zigarán, quien consiguió una banca a través del Frente Jujuy Crece. La fuerza violeta se impuso con el 37,35% y consiguió dos bancas en el Congreso en por parte de la provincia norteña



El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, reconoció a La Libertad Avanza luego del triunfo que consiguió el oficialismo nacional en su provincia y destacó que “en la diversidad de miradas se fortalece la democracia”.

Sadir felicitó a María Inés Zigarán, la candidata de su espacio (Frente Jujuy Crece): “Llevará la voz de Jujuy al Congreso Nacional con responsabilidad y convicción”. Además, le agradeció “de corazón a cada jujeño y jujeña que nos acompañó con su voto por su compromiso con esta provincia”.

De todas maneras, reconoció el triunfo de La Libertad Avanza, que se impuso con el 37,35% y consiguió dos bancas en el Congreso en por parte de la provincia norteña: “Quiero felicitar a La Libertad Avanza por las dos bancas obtenidas. En la diversidad de miradas se fortalece la democracia, y eso es lo que hace grande a nuestra provincia y a la Argentina”.

Por último, adelantó que “vamos a seguir trabajando para que todos los  jujeños tengan una mejor calidad de vida, más oportunidades de crecimiento y que Jujuy siga progresando”.

Lo más leído

1

El medio británico Financial Times adviertió que Javier Milei está "al borde del fracaso"

2

Patricia Bullrich, furiosa con el mensaje de Cristina Kirchner , salió a defender el programa del Gobierno

3

Atentado a Cristina Kirchner: revisarán la causa de Milman tras el fallo que archivó la denuncia en su contra

4

Milei atacó a Mariano Recalde y lo acusó de "asustar a la gente" por seguir una "lógica del socialismo"

5

Denunciaron a Milei, Caputo y Bausilli por atentar contra la soberanía nacional

Más notas de este tema

Virginia Gallardo sorprendió en Corrientes y logró su banca como diputada

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

Virginia Gallardo sorprendió en Corrientes y logró su banca como diputada

La Rioja: aunque comenzó perdiendo, el oficialismo provincial aventajó a La Libertad Avanza y se consagró ganador

27/10/2025 - ELECCIONES 2025

La Rioja: aunque comenzó perdiendo, el oficialismo provincial aventajó a La Libertad Avanza y se consagró ganador

Santiago del Estero: el oficialismo ganó las elecciones y Elías Suárez será el nuevo gobernador

26/10/2025 - ELECCIONES 2025

Santiago del Estero: el oficialismo ganó las elecciones y Elías Suárez será el nuevo gobernador

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.