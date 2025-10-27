Jujuy: "Se fortalece la democracia", el gobernador felicitó a La Libertad Avanza por el triunfo

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, reconoció a La Libertad Avanza luego del triunfo que consiguió el oficialismo nacional en su provincia y destacó que “en la diversidad de miradas se fortalece la democracia”.Sadir felicitó a María Inés Zigarán, la candidata de su espacio (Frente Jujuy Crece): “Llevará la voz de Jujuy al Congreso Nacional con responsabilidad y convicción”. Además, le agradeció “de corazón a cada jujeño y jujeña que nos acompañó con su voto por su compromiso con esta provincia”.De todas maneras, reconoció el triunfo de La Libertad Avanza, que se impuso con el 37,35% y consiguió dos bancas en el Congreso en por parte de la provincia norteña: “Quiero felicitar a La Libertad Avanza por las dos bancas obtenidas. En la diversidad de miradas se fortalece la democracia, y eso es lo que hace grande a nuestra provincia y a la Argentina”.Por último, adelantó que “vamos a seguir trabajando para que todos los jujeños tengan una mejor calidad de vida, más oportunidades de crecimiento y que Jujuy siga progresando”.