Kicillof reconoció la ajustada derrota en PBA, pero remarcó: "El futuro no es de Milei, es del pueblo"

#Elecciones2025 | Axel Kicillof: "Se equivoca el Gobierno si festeja este resultado electoral". pic.twitter.com/1gvSRJxRAI — Política Argentina (@Pol_Arg) October 27, 2025

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reconoció la ajustada derrota contra La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, pero sostuvo que Javier Milei "se equivoca si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo" libertario."Quiero enviar un mensaje a Milei y su gobierno: Se equivoca si festeja este resultado electoral donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que propone, pero que también se equivoca si pasa por alto la situación que atraviesa nuestro pueblo de enorme sufrimiento", manifestó Kicillof."Mañana van a seguir atentando contra la educación pública, la salud pública y la situación de nuestro pueblo no va a mejorar en un milímetro mientras sigan con las mismas políticas", aseguró.Pese al resultado, el mandatario bonaerense planteó: "Tenemos por mandato popular dos tareas: cuidar y defender a los que sufren, a las víctimas incontables de este modelo que ataca a jubilados, personas con discapacidad, la ciencia, la universidad, la salud pública y ataca a los que emprenden y trabajan"."Vamos a usar todos los recursos, todas las posibilidades para seguir funcionando como escudo y red y cuidar a los que sufren", prometió, y expresó: "Ni miedo, ni tristeza ni resignación: más trabajo, más militancia, más fuerza".Del mismo modo, enfatizó: "Es nuestra obligación construir una alternativa para mostrarle al pueblo que hay otro camino que vale la pena trabajar, por la justicia social, que la patria es el otro, que nuestros recursos, nuestra industria, nuestro pueblo tiene que decidir en la Argentina y no en una potencia extranjera. El futuro no es de Milei, es del pueblo".