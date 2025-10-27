La Boleta Única de Papel tuvo un "debut exitoso", según la Cámara Nacional Electoral

La Cámara Nacional Electoral (CNE) destacó el desarrollo de las elecciones legislativas que se llevaron a cabo el pasado domingo, que contaron con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP)"La Boleta Única de Papel superó las expectativas. Desde el año 2007 se impulsa su implementación, que garantiza la oferta electoral, pone en igualdad de condiciones a las agrupaciones políticas y permite la libertad de elección de la ciudadanía", destacaron desde la CNE.Sebastián Schimmel, Secretario de Actuación Electoral de la CNE, dialogó con Ámbito y afirmó que "para la primera experiencia estamos satisfechos. Fue un debut exitoso"."Tuvo buena recepción por parte del electorado al momento de la votación y de las autoridades de mesa en el momento del escrutinio. No generó mayores problemas", agregó respecto a la utilización de la BUP.No obstante, posteriormente aclaró que "como todo nuevo instrumento, hay que hacer una evaluación y probablemente haya cosas por corregir a futuro, pero la respuesta que recibimos desde todos los sectores fue una buena devolución".Schimmel aclaró que una de los indicadores para analizar el desempeño de este nuevo mecanismo de votación, más allá de la palabra directa de quienes votaron o participaron de las mesas electorales, fue el bajo nivel de incidencia e intervención del organismo para solucionar problemas."El nivel de incidencia en las mesas bajó a diferencia de elecciones anteriores en las que había que interceder por faltantes de boletas o problemas en las votaciones, por ejemplo", exhibió.Finalmente, resaltó a qué se debe el debut exitoso de la Boleta Única de Papel: "No es por mérito de la justicia, ni únicamente por el instrumento en sí, sino por el trabajo colectivo de autoridades de mesa, medios que ayudaron a capacitar, y también por la labor de todos los partidos políticos. Fue un trabajo en conjunto".