Teresa García coincidió con Cristina Kirchner y alentó al peronismo a dar las discusiones dentro del Congreso

La senadora bonaerense Teresa García defendió este viernes el rol del peronismo como “una fuerza nacional” que debe debatir los grandes temas del país en el Congreso, al analizar los resultados electorales del 26 de octubre y las recientes declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner.“Las palabras de Cristina buscan contextualizar la realidad que tuvimos el domingo respecto del comportamiento electoral. Ella hace un análisis histórico del peronismo, y coincide conmigo en que el desdoblamiento fue clave: la elección del 7 de septiembre funcionó como una PASO”, explicó García.La legisladora aclaró que no se trató de “un ataque ni un enfrentamiento”, sino de “un análisis político correcto”, en línea con lo que la propia expresidenta había planteado meses atrás: “Desde el 14 de abril Cristina venía advirtiendo, incluso por redes sociales, la necesidad de no entorpecer las decisiones del gobernador”.Para García, los comicios reflejaron una fragmentación del electorado: “La provincia terminó balcanizada entre la elección del 7 de septiembre y la final. No fue una mala elección a nivel nacional, alcanzamos el 40% de los votos. Pero si hubieran concurrido los intereses municipales, provinciales y nacionales, el resultado habría sido otro”.En ese sentido, subrayó que “el peronismo no discute el cordón cuneta o la rotonda, sino las cuestiones nacionales”. Y agregó: “Somos nación-dependientes, y las grandes discusiones no se dan en los concejos deliberantes ni en las legislaturas provinciales, sino en el Congreso de la Nación”.Asimismo, cuestionó la estrategia de La Libertad Avanza en los días previos a la elección: “Armó la tormenta perfecta, instalando el miedo de lo que sería un lunes negro. Como suele hacer la derecha, apeló al miedo”. En esa línea, vinculó el clima electoral a las advertencias trumpistas: “Cuando Trump le dice a Milei ‘anda a ganar una elección y volvé’, ya estaba en juego el Tesoro de Estados Unidos, el Fondo Monetario y el propio presidente norteamericano. Todo eso incidió en la elección argentina”.“El peronismo debe volver a pensarse como un proyecto nacional, no municipalizado, y dar las discusiones de fondo donde corresponde: en el Congreso”, cerró.