Paros y protestas en agenda: se viene un febrero con varios frentes de conflicto sindical para el Gobierno

El Gobierno nacional llegará a febrero atravesado por un escenario de creciente conflictividad sindical, con gremios estratégicos que activan paros y evalúan nuevas medidas de fuerza en rechazo a la reforma laboral y frente al estancamiento de las paritarias, un escenario que vuelve a mostrar fracturas en el vínculo con el movimiento obrero en pleno tratamiento legislativo del proyecto oficial.Uno de los focos centrales estará dado por los estatales nucleados en ATE, que resolvieron convocar a un paro nacional para el 11 de febrero, día previsto para el debate de la reforma laboral en el Senado, en una decisión que busca condicionar el trámite parlamentario y escalar el conflicto más allá del sector público, al advertir que la iniciativa “sí afecta al sector público” y alcanza a organismos clave del Estado.En el sector aeronáutico, el clima también se endureció tras el vencimiento de la conciliación obligatoria entre ATEPSA y EANA sin acuerdo salarial, situación que habilitó el anuncio de medidas de fuerza a partir de febrero luego de que el gremio informara que “transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical”, con potencial impacto en los vuelos durante la temporada alta.El transporte automotor suma otro frente sensible, ya que la UTA mantiene latente la amenaza de un paro de colectivos luego de rechazar una oferta salarial del 1%, en un contexto en el que el sindicato reclama elevar el básico de $1.370.000 a más de $1.550.000 y advirtió que, si no hay acuerdo, “se anunciarán inmediatamente medidas de acción gremial”, mientras las empresas condicionan cualquier mejora a subsidios o tarifas.A este escenario se agregan conflictos abiertos en los puertos y en el sector educativo de Santa Cruz, al tiempo que la CGT y la UOM analizan los próximos pasos frente al avance de la reforma laboral, lo que perfila un febrero con desafíos simultáneos para el Ejecutivo, tanto en el Congreso como en la calle, y una conflictividad gremial que amenaza con marcar el pulso político del inicio del año legislativo.