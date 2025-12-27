Milei recibió en Casa Rosada a David Seymour, el viceprimer ministro de Nueva Zelanda

El presidente Javier Milei recibió este martes en Casa Rosada al viceprimer ministro de Nueva Zelanda, David Seymour, en una reunión marcada por sus coincidencias en la libertad individual, ajuste del Estado y reformas económicas.El encuentro se desarrolló en las oficinas presidenciales de Balcarce 50 y contó con la presencia del ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Pablo Quirno. Seymour asistió acompañado de su pareja, Alexandra Vincent Martelli.La reunión formó parte de la agenda internacional del Presidente en el cierre del año y abre la posibilidad de avanzar en acuerdos comerciales entre ambos países. El mandatario argentino y el viceministro neozelandés posaron junto a los presentes con la icónica motosierra que representa el recorte libertario.Seymour es el líder del partido Association of Consumers and Taxpayers (ACT), una fuerza ultraliberal fundada en 1993 por Roger Douglas y Derek Quigley. Aunque se trata de un espacio minoritario, ACT integra actualmente la coalición gobernante de Nueva Zelanda, encabezada por el primer ministro Christopher Luxon, junto con el Partido Nacional y New Zealand First, en un hecho histórico para el país oceánico al conformarse por primera vez una alianza de tres partidos.Seymour asumió como viceprimer ministro el 31 de mayo pasado, en el segundo tramo de la actual administración, tras reemplazar a Winston Peters. A comienzos de año, el dirigente presentó un polémico proyecto orientado a redefinir los derechos de la población indígena, principalmente maorí, al plantear cambios en el acuerdo fundacional firmado en 1840 entre ese pueblo y la Corona británica. La iniciativa generó un fuerte rechazo social y derivó en masivas protestas en distintas ciudades del país.De perfil excéntrico y con apenas 37 años, Seymour se ha definido públicamente con frases como “Soy un poco peculiar y no me importa lo que piense la gente, y aun así tengo bastante éxito”. También suele destacar aspectos de su vida personal, como haber dejado de consumir alcohol, y sostiene un discurso centrado en la reducción del Estado y la eficiencia gubernamental.En línea con esa postura, propuso reducir de 41 a 20 los ministerios del Gobierno neozelandés al considerar que la estructura estaba “inflada” y con funciones duplicadas. “Un gobierno más pequeño y eficiente tendría 20 ministros y no más de 30”, argumentó en distintas intervenciones públicas, una visión que mantiene claras similitudes con el programa impulsado por Milei en la Argentina.Otro punto de afinidad entre ambos dirigentes es su mirada crítica sobre la gestión de la pandemia de Covid-19. Seymour cuestionó con dureza las restricciones impuestas por el entonces gobierno laborista de Nueva Zelanda, una posición que converge con el discurso del Presidente argentino, abiertamente crítico de la cuarentena aplicada durante la administración de Alberto Fernández.