El nuevo líder supremo iraní advirtió que "seguirá cerrado" el estrecho de Ormuz: Vengaremos la sangre"

En su primer mensaje desde que fue elegido líder supremo de Irán y sin aparecer en cámara, Mojtaba Khamenei anunció este jueves que el cierre del estrecho de Ormuz debe continuar como herramienta para presionar al enemigo, Estados Unidos e Israel, y que los ataques de Irán contra los vecinos árabes del Golfo continuarán.El comunicado fue leído en la televisión estatal por un presentador de noticias, fue publicado en su sitio web oficial, y Khamenei no apareció en cámara. Afirmó que se están realizando estudios para abrir otros frentes de batalla donde el enemigo es "vulnerable e inexperto".Se trató de su primera aparición pública tras suceder a su padre, Ali Jamenei, fallecido en el marco de la ofensiva conjunta entre Estados Unidos e Israel, junto a su esposa y una nieta, en un ataque en el que también se destruyeron objetivos militares y una escuela, entre otras estructuras.Según Xinhua, el ayatollah juró represalias por las agresiones recibidas y ratificó que Teherán mantendrá su postura de respuesta bélica: 'Vengaremos la sangre de nuestros mártires'."“Todas las bases de Estados Unidos en la región serán atacadas”, amenazó, en tanto que pidió unidad al pueblo iraní, y advirtió: “Aquellos que mataron a nuestros chicos, van a pagar el precio”.El mandatario islámico afirmó que el país cree en la amistad con sus vecinos y que solo atacaría “bases”, en lo que parecía ser una referencia a instalaciones militares. El líder supremo pidió a los países árabes del Golfo que “cierren” las bases norteamericanas “lo antes posible”, y afirmó que la protección prometida por Estados Unidos “no es más que una mentira”.Khamenei también sugirió que podrían activarse “otros frentes en los que el enemigo tiene poca experiencia y sería altamente vulnerable”. No especificó dónde se ubicarían esos frentes, aunque algunos funcionarios occidentales han expresado preocupación de que Irán pueda activar células terroristas durmientes en Europa.Por otra parte, Khamenei se refirió en su discurso la muerte de su padre, indicando que estuvo presente después del ataque y reconoció su cuerpo. También confirmó que su esposa, una de sus hermanas, su sobrina y el esposo de su otra hermana también murieron en el ataque aéreo.“Tuve el honor de ver su cuerpo después de su martirio”, dijo Khamenei sobre su padre. “Lo que vi fue una montaña de firmeza, y me dijeron que el puño de su mano intacta estaba cerrado”.