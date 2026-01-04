25.02.2026 / MÁS AUMENTOS

Marzo llega con subas en transporte, alquileres, prepagas, luz y agua

Los incrementos alcanzan a servicios clave en el AMBA y otras jurisdicciones. Transporte, tarifas y contratos de vivienda ajustan en un contexto de inflación cercana al 3%.




El mes de marzo traerá nuevos aumentos en colectivos, alquileres, medicina prepaga, electricidad y agua potable, una serie de actualizaciones que impactarán de manera directa en los gastos mensuales de los hogares en el AMBA y otras regiones del país.

Respecto al transporte público, la Secretaría de Transporte confirmó que desde el 16 de marzo las líneas nacionales de colectivos aplicarán un incremento del 7,7%, que se suma al 31% dispuesto en febrero. Las tarifas quedarán de la siguiente manera:

Con SUBE registrada:

$700 (0 a 3 km)
$779,78 (3 a 6 km)
$839,86 (6 a 12 km)
$899,99 (12 a 27 km)
$959,71 (más de 27 km)

Sin SUBE registrada:

$1.113 (0 a 3 km)
$1.239,85 (3 a 6 km)
$1.335,38 (6 a 12 km)
$1.430,98 (12 a 27 km)
$1.525,94 (más de 27 km)

PREPAGAS, ALQUILERES Y ENERGÍA

En el mercado inmobiliario, los contratos que aún se rigen por la ley derogada tendrán en marzo un ajuste del 33,89% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), mientras que aquellos firmados en marzo de 2023 afrontarán subas del 149,34%; en contraste, los acuerdos con actualización trimestral aumentarán 7,3% y los semestrales bajo la fórmula “Casa Propia” un 16,61%.

En el mismo sentido, las empresas de medicina prepaga informaron a sus afiliados que las cuotas subirán entre 2,9% y 3,2%, incremento que también alcanzará a los copagos y que se ubica en línea con la inflación de enero informada por el INDEC.

En materia energética, la provincia de Buenos Aires oficializó aumentos de hasta 17% en las tarifas de luz para usuarios sin subsidios, con facturas promedio que pasarán de $46.100 a $52.000, y ajustes del 12% para residenciales con asistencia. A la par, AySA aplicará un nuevo incremento mensual del 4% en el servicio de agua, en el marco del esquema de actualización aprobado por el ente regulador.

Lo más leído

1

Paro general: a qué hora dejarán de funcionar colectivos, trenes y subtes y cuándo se reactivarán los servicios

2

Quiénes le dieron el quórum a Milei para avanzar en Diputados con la Reforma Laboral

3

Congreso: quiénes fueron los diputados que votaron a favor de la reforma laboral

4

Tras el caso Fate, cerveza Corona planea echaría la mitad de sus trabajadores por la economía de Milei

5

Gremios presionan a la CGT con un nuevo paro general por 36 horas cuando se vote la reforma laboral en el Senado

Más notas de este tema

Otro tarifazo: aumentan 41% los colectivos nacionales del AMBA desde la próxima semana

09/02/2026 - SE ENCARECE EL TRANSPORTE

Otro tarifazo: aumentan 41% los colectivos nacionales del AMBA desde la próxima semana

Aumentos en febrero: cuánto subirán el transporte, los alquileres y las prepagas

28/01/2026 - SUBA

Aumentos en febrero: cuánto subirán el transporte, los alquileres y las prepagas

Aumentan los peajes hacia la Costa Atlántica: cuáles son los nuevos valores

04/01/2026 - Subas

Aumentan los peajes hacia la Costa Atlántica: cuáles son los nuevos valores

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.