Marzo llega con subas en transporte, alquileres, prepagas, luz y agua

El mes de marzo traerá nuevos aumentos en colectivos, alquileres, medicina prepaga, electricidad y agua potable, una serie de actualizaciones que impactarán de manera directa en los gastos mensuales de los hogares en el AMBA y otras regiones del país.Respecto al, la Secretaría de Transporte confirmó que desde el 16 de marzo las líneas nacionales de colectivos aplicarán un incremento del 7,7%, que se suma al 31% dispuesto en febrero. Las tarifas quedarán de la siguiente manera:$700 (0 a 3 km)$779,78 (3 a 6 km)$839,86 (6 a 12 km)$899,99 (12 a 27 km)$959,71 (más de 27 km)$1.113 (0 a 3 km)$1.239,85 (3 a 6 km)$1.335,38 (6 a 12 km)$1.430,98 (12 a 27 km)$1.525,94 (más de 27 km)En el, los contratos que aún se rigen por la ley derogada tendrán en marzo un ajuste del 33,89% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), mientras que aquellos firmados en marzo de 2023 afrontarán subas del 149,34%; en contraste, los acuerdos con actualización trimestral aumentarán 7,3% y los semestrales bajo la fórmula “Casa Propia” un 16,61%.En el mismo sentido, las empresas deinformaron a sus afiliados que las cuotas subirán entre 2,9% y 3,2%, incremento que también alcanzará a los copagos y que se ubica en línea con la inflación de enero informada por el INDEC.En materia energética, la provincia de Buenos Aires oficializó aumentos de hasta 17% en las tarifas de luz para usuarios sin subsidios, con facturas promedio que pasarán de $46.100 a $52.000, y ajustes del 12% para residenciales con asistencia. A la par, AySA aplicará un nuevo incremento mensual del 4% en el, en el marco del esquema de actualización aprobado por el ente regulador.