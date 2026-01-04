Marzo llega con subas en transporte, alquileres, prepagas, luz y agua

El mes de marzo traerá nuevos aumentos en colectivos, alquileres, medicina prepaga, electricidad y agua potable, una serie de actualizaciones que impactarán de manera directa en los gastos mensuales de los hogares en el AMBA y otras regiones del país.
Respecto al transporte público
, la Secretaría de Transporte confirmó que desde el 16 de marzo las líneas nacionales de colectivos aplicarán un incremento del 7,7%, que se suma al 31% dispuesto en febrero. Las tarifas quedarán de la siguiente manera:
Con SUBE registrada:
$700 (0 a 3 km)
$779,78 (3 a 6 km)
$839,86 (6 a 12 km)
$899,99 (12 a 27 km)
$959,71 (más de 27 km)
Sin SUBE registrada:
$1.113 (0 a 3 km)
$1.239,85 (3 a 6 km)
$1.335,38 (6 a 12 km)
$1.430,98 (12 a 27 km)
$1.525,94 (más de 27 km)
PREPAGAS, ALQUILERES Y ENERGÍA
En el mercado inmobiliario
, los contratos que aún se rigen por la ley derogada tendrán en marzo un ajuste del 33,89% según el Índice de Contratos de Locación (ICL), mientras que aquellos firmados en marzo de 2023 afrontarán subas del 149,34%; en contraste, los acuerdos con actualización trimestral aumentarán 7,3% y los semestrales bajo la fórmula “Casa Propia” un 16,61%.
En el mismo sentido, las empresas de medicina prepaga
informaron a sus afiliados que las cuotas subirán entre 2,9% y 3,2%, incremento que también alcanzará a los copagos y que se ubica en línea con la inflación de enero informada por el INDEC.
En materia energética, la provincia de Buenos Aires oficializó aumentos de hasta 17% en las tarifas de luz para usuarios sin subsidios, con facturas promedio que pasarán de $46.100 a $52.000, y ajustes del 12% para residenciales con asistencia. A la par, AySA aplicará un nuevo incremento mensual del 4% en el servicio de agua
, en el marco del esquema de actualización aprobado por el ente regulador.