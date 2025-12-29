Cancillería recomendó a los argentinos no viajar a Irán: la alerta consular y el motivo

Alerta Consular: Se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar viajes a la República Islámica de Irán



Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país. pic.twitter.com/SxiHyg7Bgi  Cancillería Argentina 🇦🇷 (@Cancilleria_Ar) January 2, 2026

Crece la tensión en Irán por la fuerte crisis económica y social, por lo que Cancillería argentina emitió una alerta consular y recomendó a los argentinos "evitar viajes a la República Islámica de Irán".La cartera que conduce Pablo Quirno indicó en redes sociales: "Ante los recientes acontecimientos en desarrollo en la República Islámica de Irán, se recomienda a los ciudadanos argentinos evitar todo viaje o desplazamiento a dicho país".Y añadió: "A quienes ya se encuentran allí, se les sugiere extremar las precauciones y mantenerse permanentemente informados sobre la evolución de la situación".Lo cierto es que este anuncio ha sido motivado por tres razones principales: en primer lugar, existe un riesgo real de quedar atrapado en disturbios callejeros o ser víctima de la represión violenta en espacios públicos.Por otro lado, en contextos de inestabilidad, las autoridades iraníes suelen aumentar la vigilancia y pueden realizar detenciones arbitrarias, especialmente de extranjeros.Finalmente, la tercera de las razones tiene que ver con la dificultad de asistencia: debido a la volatilidad del escenario y posibles cortes en las comunicaciones o cierres de espacio aéreo, la capacidad del consulado para asistir a los argentinos en una emergencia se ve seriamente limitada.Irán atraviesa una combinación de crisis económica, agitación social y tensiones internacionales: se está registrando una ola de protestas, con las mayores manifestaciones desde 2022.Las manifestaciones, que comenzaron a finales de diciembre de 2025 en ciudades como Teherán, Mashhad y Shiraz, son motivadas por el alto costo de vida, la inflación galopante y la escasez de servicios básicos, como agua y energía eléctrica.A raíz de los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, ya hay al menos siete muertos y decenas de heridos y detenidos. Además, la consigna "Muerte al dictador" ha vuelto a sonar en las calles contra el líder supremo Ali Jamenei.Cabe señalar que el rial (la moneda local) se ha desplomado a mínimos históricos (superando los 1,4 millones por dólar), lo que ha paralizado el comercio y provocado el cierre de bazares. Sumado a ello, el gobierno de Donald Trump ha intercambiado amenazas directas con Teherán, advirtiendo que está "listo para actuar" ante la represión de las protestas, lo que aumenta el temor a una intervención o una escalada militar.