Trump informó que Maduro y su esposa son enviados en un buque camino a Nueva York

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron detenidos durante una operación militar en Venezuela y trasladados en un buque anfibio rumbo a Nueva York para ser juzgados, al señalar públicamente: “Van camino de Nueva York. Han sido imputados en Nueva York. Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York”.En una entrevista con Fox News, el mandatario estadounidense brindó detalles del operativo y destacó su complejidad al asegurar: “Ha sido extremadamente compleja”, sostuvo, y afirmó que fue como ver "un programa de televisión". "Fue un trabajo asombroso el que hicieron estas personas. Nadie más podría haber hecho algo así”, celebró en la cadena.En paralelo, el presidente estadounidense se atajó de las críticas bajo el argumento de que Maduro encabezó “un gobierno corrupto e ilegítimo”, asociado a “algunos de los narcotraficantes y narcoterroristas más violentos y prolíficos del mundo”, mientras la fiscal general Pam Bondi confirmó que ambos “han sido acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York” y que “pronto se enfrentarían al peso de la justicia estadounidense, en suelo estadounidense y en los tribunales estadounidenses”.Finalmente, Trump adelantó que Washington tendrá un rol activo en la etapa posterior al chavismo, tanto en el plano político como económico, al advertir que “si siguen siendo leales, el futuro es realmente malo, realmente malo para ellos". “Tenemos las mejores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en ello”, advirtió.