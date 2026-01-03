Tras capturar a Maduro, Trump confirmó su participación en la elección de nuevas autoridades y la industria petrolera

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su administración intervendrá activamente en la definición del futuro político de Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro, al considerar que Washington no puede “arriesgarse a dejar que alguien más se postule y simplemente reanude el poder donde él lo dejó”.En declaraciones televisivas, Trump afirmó que Estados Unidos estará “muy involucrado” en la etapa que se abre tras la salida forzada del chavismo: “Estaremos muy involucrados y queremos traer libertad para la gente”, al tiempo que sostuvo que “el pueblo venezolano está muy, muy feliz” porque “estaban gobernados por una dictadura".“Tenemos las mejores compañías petroleras del mundo, las más grandes, las mejores, y vamos a estar muy involucrados en ello”, afirmó, por lo que insistió en que Estados Unidos se involucrará "muy activamente" en el negocio.En diálogo con Fox News también confirmó que Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados fuera de Venezuela y permanecen bajo custodia estadounidense "camino de Nueva York" para ser imputados. "Fueros llevados primero a un buque, el Iwo Jima y seguirán camino de Nueva York. Los helicópteros se los llevaron. Un buen vuelo, estoy seguro que les encantó”, explicó con ironía.