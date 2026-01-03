El repudio del arco político nacional e internacional al ataque de Estados Unidos a Venezuela

Dirigentes políticos, gobiernos y partidos de la región y del mundo condenaron la ofensiva militar ordenada por Donald Trump en territorio venezolano y advirtieron sobre la violación del derecho internacional y la soberanía de los Estados.
El Artículo 2, párrafo 4 de la Carta de las Naciones Unidas dice textualmente: Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 3, 2026
Los Miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de
Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional. Lula (@LulaOficial) January 3, 2026
Atacar países, em
Estamos extremadamente preocupados por los informes de que Nicolás Maduro y su esposa fueron sacados por la fuerza del país durante las acciones agresivas de EE.UU. Cancillería de Rusia 🇷🇺 (@mae_rusia) January 3, 2026
Si realmente tuvo lugar, es una violaсión grave de la soberanía de un Estado independientehttps://t.co/ns9u3KqU9X pic.twitter.com/YcvW73NJEn
