03.01.2026 / URGENTE

Revelan la primera fotografía de Nicolás Maduro tras ser capturado y expulsado de su país por Trump

El presidente de Estados Unidos difundió una imagen del mandatario venezolano detenido tras un operativo militar, mientras crece la tensión diplomática y Caracas denuncia bombardeos en su territorio.




Donald Trump difundió este sábado la primera imagen de Nicolás Maduro luego del operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses, una acción que derivó en su detención y traslado fuera de Venezuela y que fue presentada desde Washington como parte de una ofensiva contra el régimen chavista. En paralelo, desde Caracas denunciaron una “gravísima agresión militar”.

La fotografía, publicada en la red Truth Social, muestra al mandatario venezolano con ropa deportiva, esposado, con los ojos cubiertos y sosteniendo una botella de agua, en lo que Trump describió como el resultado de una operación encabezada por la US Delta Force durante la madrugada del sábado.

El anuncio del jefe de la Casa Blanca generó una inmediata conmoción política y diplomática, ya que afirmó que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y sacado del país tras una acción a gran escala sobre Caracas y otras regiones, en el marco de lo que calificó como una ofensiva contra un gobierno vinculado al narcotráfico y al terrorismo.



Desde Washington, la fiscal general Pam Bondi aseguró que el presidente venezolano enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo y que será juzgado en el Distrito Sur de Nueva York, aunque hasta el momento no se difundieron pruebas oficiales independientes que confirmen de manera concluyente la detención.

En tanto, el Gobierno venezolano denunció bombardeos sobre instalaciones militares y zonas civiles, entre ellas el fuerte Tiuna, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó desconocer el paradero de Maduro y de la primera dama y reclamó a Estados Unidos una “prueba de vida inmediata”, en medio de una programación especial de los medios estatales y llamados a la calma.

Lo más leído

1

Mala para Bullrich: la Justicia anuló el protocolo antipiquetes y puso un freno al esquema represivo

2

Nuevo parte médico sobre la salud de Cristina Kirchner: continúa su evolución pero seguirá internada en el Sanatorio Otamendi

3

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

4

Milei habló de los inminentes vencimientos de deuda y aseveró que "Argentina va a pagar"

5

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

Más notas de este tema

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

03/01/2026 - OCUPACIÓN

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

El repudio del arco político nacional e internacional al ataque de Estados Unidos a Venezuela

03/01/2026 - RECHAZO

El repudio del arco político nacional e internacional al ataque de Estados Unidos a Venezuela

Tras capturar a Maduro, Trump confirmó su participación en la elección de nuevas autoridades y la industria petrolera

03/01/2026 - DECLARACIONES

Tras capturar a Maduro, Trump confirmó su participación en la elección de nuevas autoridades y la industria petrolera

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.