Revelan la primera fotografía de Nicolás Maduro tras ser capturado y expulsado de su país por Trump

Donald Trump difundió este sábado la primera imagen de Nicolás Maduro luego del operativo militar ejecutado por fuerzas estadounidenses, una acción que derivó en su detención y traslado fuera de Venezuela y que fue presentada desde Washington como parte de una ofensiva contra el régimen chavista. En paralelo, desde Caracas denunciaron una “gravísima agresión militar”.La fotografía, publicada en la red Truth Social, muestra al mandatario venezolano con ropa deportiva, esposado, con los ojos cubiertos y sosteniendo una botella de agua, en lo que Trump describió como el resultado de una operación encabezada por la US Delta Force durante la madrugada del sábado.El anuncio del jefe de la Casa Blanca generó una inmediata conmoción política y diplomática, ya que afirmó que Maduro fue capturado junto a su esposa, Cilia Flores, y sacado del país tras una acción a gran escala sobre Caracas y otras regiones, en el marco de lo que calificó como una ofensiva contra un gobierno vinculado al narcotráfico y al terrorismo.Desde Washington, la fiscal general Pam Bondi aseguró que el presidente venezolano enfrenta cargos federales por narcotráfico y terrorismo y que será juzgado en el Distrito Sur de Nueva York, aunque hasta el momento no se difundieron pruebas oficiales independientes que confirmen de manera concluyente la detención.En tanto, el Gobierno venezolano denunció bombardeos sobre instalaciones militares y zonas civiles, entre ellas el fuerte Tiuna, mientras la vicepresidenta Delcy Rodríguez afirmó desconocer el paradero de Maduro y de la primera dama y reclamó a Estados Unidos una “prueba de vida inmediata”, en medio de una programación especial de los medios estatales y llamados a la calma.