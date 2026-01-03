03.01.2026 / OCUPACIÓN

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

Tras confirmar la captura de Nicolás Maduro, el presidente de Estados Unidos aseguró que su país conducirá el gobierno venezolano de manera transitoria, advirtió sobre nuevos ataques y detalló el alcance militar y político del operativo.




El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que su gobierno quedará al frente de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. "Vamos a gobernar el país hasta lograr la transición”, asumió, en una conferencia de prensa donde también sostuvo que el objetivo es evitar un nuevo control del chavismo y garantizar un proceso al que consideró “seguro, adecuado y juicioso”.

Durante su exposición, el mandatario insistió en que la presencia estadounidense será temporal y remarcó: “Vamos a dirigir el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, al tiempo que subrayó que “no queremos que nadie se apodere de Venezuela” y que “no podemos arriesgarnos a que alguien más tome el control de Venezuela sin tener en cuenta el bien del pueblo venezolano [después de] décadas de eso. No vamos a permitir que eso suceda”.

Asimismo, advirtió a Venezuela que Estados Unidos está “listo para lanzar un segundo y mayor ataque si es necesario”, y aseguró que las fuerzas locales quedaron neutralizadas. “El ejército de Venezuela no tiene más poder”, celebró. 

Al detallar el operativo, el presidente afirmó que se utilizó un “poder militar estadounidense abrumador”, desde “aire, tierra y mar”. "Ninguna nación en el mundo podría haber logrado lo que Estados Unidos logró ayer en tan poco tiempo. Todas las capacidades militares venezolanas quedaron inutilizadas cuando los hombres y mujeres de nuestras fuerzas armadas capturaron con éxito a Maduro en plena noche”, relató. 

En materia económica, Trump prometió: “Vamos a dirigir el gobierno de una manera justa. Vamos hacer mucho dinero, le vamos a dar dinero a la gente, vamos a reinvertir”, en línea con su intención de administrar a la fuerza el paraíso petrolero que hace décadas defiende la gestión venezolana. 

La conferencia contó con la presencia del secretario de Estado, Marco Rubio, quien sostuvo que “Maduro tuvo múltiples oportunidades para evitar esto” y que se le hicieron ofertas “muy generosas” para una transición que fueron rechazadas, por lo que “este es el resultado”.

