04.01.2026 / Intervención estadounidense

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

Tras el despliegue de la operación "Resolución Absoluta", fuentes venezolanas confirman decenas de víctimas fatales en zonas residenciales.




Según un reporte publicado por The New York Times, fuentes venezolanas confirmaron que el operativo de Estados Unidos dejó al menos 40 personas fallecidas.

El despliegue de la operación "Resolución Absoluta" se cobró víctimas fatales en zonas residenciales. Entre los fallecidos se encuentran tanto civiles como militares. Los ataques se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda.

Entre las víctimas figura Rosa González, de 80 años, quien murió tras el impacto de un ataque sobre un edificio residencial de tres plantas en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Caracas.

Vecinos intentaron trasladarla a un hospital en motocicleta, pero murió en el trayecto. La operación militar también dejó a otra persona en estado crítico y provocó la destrucción de varias viviendas.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos.

Además, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar a Nicolás Maduro y a su esposa fueron atacados, pero “seguían en condiciones de volar”, y que todas las aeronaves estadounidenses “regresaron a casa”.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

4

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

5

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

Más notas de este tema

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

04/01/2026 - Comunicado

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

04/01/2026 - Declaraciones

Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

03/01/2026 - OCUPACIÓN

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.