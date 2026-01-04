El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

Según un reporte publicado por The New York Times, fuentes venezolanas confirmaron que el operativo de Estados Unidos dejó al menos 40 personas fallecidas.El despliegue de la operación "Resolución Absoluta" se cobró víctimas fatales en zonas residenciales. Entre los fallecidos se encuentran tanto civiles como militares. Los ataques se registraron en Caracas, La Guaira, Aragua y Miranda.Entre las víctimas figura Rosa González, de 80 años, quien murió tras el impacto de un ataque sobre un edificio residencial de tres plantas en Catia La Mar, una zona costera al oeste del aeropuerto de Caracas.Vecinos intentaron trasladarla a un hospital en motocicleta, pero murió en el trayecto. La operación militar también dejó a otra persona en estado crítico y provocó la destrucción de varias viviendas.Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en rueda de prensa que no hubo bajas estadounidenses, aunque reconoció que algunos militares resultaron heridos.Además, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, señaló que los helicópteros estadounidenses que se desplazaban para sacar a Nicolás Maduro y a su esposa fueron atacados, pero “seguían en condiciones de volar”, y que todas las aeronaves estadounidenses “regresaron a casa”.