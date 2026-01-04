04.01.2026 / Declaraciones

Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

La advertencia fue realizada durante una entrevista telefónica con la revista The Atlantic.




El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con el país norteamericano, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran a Nicolás Maduro.

"Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", advirtió Trump. en declaraciones a la revista The Atlantic.

Además, el mandatario estadounidense afirmó que su país “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una “transición juiciosa”.

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

4

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

5

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

Más notas de este tema

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

04/01/2026 - Comunicado

España, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay condenan la ofensiva de Estados Unidos

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

04/01/2026 - Intervención estadounidense

El bombardeo de Estados Unidos a Venezuela habría dejado al menos 40 muertos

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

03/01/2026 - OCUPACIÓN

En conferencia de prensa, Trump afirmó que gobernará Venezuela hasta la transición

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.