Trump amenazó a Delcy Rodríguez tras la caída de Maduro: "Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, pagará "un precio muy alto" si no coopera con el país norteamericano, después de que fuerzas estadounidenses capturaran y encarcelaran a Nicolás Maduro."Si no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", advirtió Trump. en declaraciones a la revista The Atlantic.Además, el mandatario estadounidense afirmó que su país “gobernará” Venezuela hasta que se concrete una “transición juiciosa”.El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado por la noche que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma las facultades y obligaciones de la presidencia interina.