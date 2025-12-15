Alertan por los efectos negativos de la caída de Maduro en Venezuela sobre Vaca Muerta

Luego de la crisis desatada en Venezuela tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, el sector energético encendió alarmas ante el posible impacto que la estrategia de Donald Trump de intervenir en la industria petrolera venezolana podría tener sobre los precios internacionales y, en consecuencia, sobre las inversiones y el rol estratégico de Vaca Muerta en la economía argentina.En dicho caso, la competitividad de Vaca Muerta se vería afectada, en un contexto de precios internacionales ya debilitados y alta dependencia del superávit energético para el equilibrio macroeconómico argentino.En el corto plazo, se descarta un impacto inmediato sobre el mercado global del crudo, dado que la infraestructura venezolana se encuentra deteriorada y cualquier aumento significativo de la producción demandaría tiempo, inversiones y cambios regulatorios profundos.Sin embargo, el riesgo aparece en el horizonte de mediano y largo plazo, ya que Venezuela concentra las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y un eventual ingreso masivo de capitales estadounidenses podría reorientar flujos de inversión hoy destinados a proyectos no convencionales como Vaca Muerta.El escenario preocupa porque el desarrollo del yacimiento neuquino está estrechamente ligado al precio internacional del barril, que cerró el último año en niveles mínimos de cinco años, un umbral que ya obligó a las empresas a ajustar costos y revisar planes de expansión. Para la economía argentina, el impacto potencial no se limita al sector energético, dado que Vaca Muerta se consolidó como una fuente central de dólares para sostener el superávit comercial y financiar un esquema macroeconómico frágil, lo que vuelve especialmente sensible cualquier cambio externo que presione a la baja el precio del petróleo