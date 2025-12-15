Nuevo esquema de subsidios: el Gobierno endureció los requisitos para mantener la ayuda

El Ministerio de Economía avanzó este martes con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos mediante la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un sistema obligatorio que redefine quiénes podrán sostener la asistencia estatal para el pago de la luz y el gas por medio de un esquema más restrictivo.La medida fue oficializada a través de la disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el Decreto 943/25 que dio por finalizado el régimen transitorio anterior y habilitó un nuevo modelo de segmentación, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo la administración y fiscalización de los beneficios.Entre los criterios que podrán derivar en el rechazo o la exclusión del subsidio, el Gobierno estableció como indicadores de “capacidad económica”El esquema prevé que los solicitantes completen un formulario digital en carácter de declaración jurada,, salvo que registren cambios en la composición del hogar, en los ingresos o en el tipo de suministro.La normativa también refuerza los mecanismos de control al habilitar cruces de datos entre la Secretaría de Energía, la ANSES, el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de verificar ingresos, patrimonio y vínculos familiares, una operatoria que, según el texto oficial, deberá ajustarse a los límites establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales.Además, el nuevo régimen obliga a organismos reguladores y empresas de servicios a remitir información para el seguimiento de los subsidios, mientras que los usuarios podrán consultar en todo momento su situación, iniciar reclamos o solicitar revisiones a través de canales digitales.