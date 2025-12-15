20.01.2026 / ENERGÍA

Nuevo esquema de subsidios: el Gobierno endureció los requisitos para mantener la ayuda

El Ejecutivo puso en marcha un nuevo registro obligatorio para los subsidios de luz y gas y definió criterios patrimoniales que pueden dejar afuera a miles de hogares. La medida incluye cruces de datos entre organismos estatales y una declaración jurada digital.




El Ministerio de Economía avanzó este martes con la implementación del nuevo esquema de subsidios energéticos mediante la creación del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), un sistema obligatorio que redefine quiénes podrán sostener la asistencia estatal para el pago de la luz y el gas por medio de un esquema más restrictivo.

La medida fue oficializada a través de la disposición 2/2026 de la Subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético, publicada en el Boletín Oficial, y se enmarca en el Decreto 943/25 que dio por finalizado el régimen transitorio anterior y habilitó un nuevo modelo de segmentación, bajo la órbita de la Secretaría de Energía, que tendrá a su cargo la administración y fiscalización de los beneficios.

Entre los criterios que podrán derivar en el rechazo o la exclusión del subsidio, el Gobierno estableció como indicadores de “capacidad económica” la tenencia de vehículos con menos de tres años de antigüedad, con excepción de hogares con personas con Certificado Único de Discapacidad, la posesión de tres o más inmuebles, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios registrados a nombre de algún integrante del grupo familiar.

El esquema prevé que los solicitantes completen un formulario digital en carácter de declaración jurada, aunque una parte de la información será tomada de bases de datos ya existentes, como el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), por lo que quienes ya estén inscriptos no deberán realizar nuevamente el trámite, salvo que registren cambios en la composición del hogar, en los ingresos o en el tipo de suministro.

La normativa también refuerza los mecanismos de control al habilitar cruces de datos entre la Secretaría de Energía, la ANSES, el SINTyS y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), con el objetivo de verificar ingresos, patrimonio y vínculos familiares, una operatoria que, según el texto oficial, deberá ajustarse a los límites establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales.

Además, el nuevo régimen obliga a organismos reguladores y empresas de servicios a remitir información para el seguimiento de los subsidios, mientras que los usuarios podrán consultar en todo momento su situación, iniciar reclamos o solicitar revisiones a través de canales digitales.

Lo más leído

1

Insólito: mientras avanzan los incendios en Chubut, Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero hecha con IA

2

A once años de la muerte de Alberto Nisman

3

Oxfam pone el foco en Milei y advierte por el avance de un modelo que concentra riqueza y debilita la democracia

4

Irán criticó la decisión de Argentina de catalogar como terrorista a la Fuerza Quds: Habrá respuesta

5

A Milei y Trump no les gusta esto: diputados libertarios visitaron Huawei con plata de China

Más notas de este tema

Alertan por los efectos negativos de la caída de Maduro en Venezuela sobre Vaca Muerta

05/01/2026 - AFECTARÍA EL PRECIO DEL PETRÓLEO

Alertan por los efectos negativos de la caída de Maduro en Venezuela sobre Vaca Muerta

Continúan las bajas para Milei: renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

16/12/2025 - Bajas

Continúan las bajas para Milei: renunció el titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica

YPF confirmó una baja de 2% en el precio del combustible en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor

15/12/2025 - Economía

YPF confirmó una baja de 2% en el precio del combustible en un contexto de creciente alza de los montos en surtidor

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.