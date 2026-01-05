05.01.2026 / PRENSA ESTADOUNIDENSE

Trump le habría soltado la mano a Corina Machado tras aceptar el Premio Nobel

Según trascendió por el Washington Post, el presidente de Estados Unidos dejó de respaldar a la dirigente opositora venezolana luego de que aceptara el Premio Nobel de la Paz. El episodio habría incidido en el giro de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.




Fuentes del Washington Post informaron que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría decidido tomar distancia de la líder opositora venezolana María Corina Machado luego de que aceptara el Premio Nobel de la Paz, un hecho que influyó en la postura de la Casa Blanca ante la expectativa de transición política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

De acuerdo con dos personas citadas por el Washington Post, el desinterés de Trump en promover a Machado se explica por la aceptación del galardón internacional que el republicano ambiciona obtener, aun luego de que la dirigente dedicara el reconocimiento al mandatario norteamericano.

“Aunque Machado finalmente dijo que dedicaba el premio a Trump, su aceptación del galardón fue un ‘pecado máximo’”, afirmó una de las fuentes consultadas por el diario, que detalló además la expectativa que el líder de la potencia tenía respecto de una aliada política sin fisuras en un momento clave para la redefinición del poder en Caracas.

La misma fuente fue más allá al describir el impacto político del episodio ocurrido en la Casa Blanca: “Si ella lo hubiera rechazado y hubiera dicho: ‘No puedo aceptarlo porque el premio pertenece a Donald Trump’, hoy sería la presidenta de Venezuela”. 

En paralelo, Trump comenzó a cuestionar públicamente el liderazgo de la opositora al señalar que su tiempo “ha pasado sin resultados concretos” y, al mismo tiempo, mostró una mayor disposición a dialogar con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exvice de Maduro, a quien atribuyó “capacidad de mando” y “pragmatismo”. En esa línea, dentro del Gabinete habría resonado la frase: “Necesitamos gente que resuelva, no gente que coleccione premios en Europa”.

De esa manera, la opositora María Corina Machado queda en una posición política más frágil, sin el respaldo explícito de Washington en un momento clave del proceso venezolano, y expuesta a un escenario en el que la Casa Blanca parece priorizar actores consolidados institucionalmente. 

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

4

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

5

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

Más notas de este tema

China volvió a cuestionar a EEUU por la detención de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

05/01/2026 - Internacional

China volvió a cuestionar a EEUU por la detención de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Quién es Alvin Hellerstein, el magistrado que quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

05/01/2026 - Judiciales

Quién es Alvin Hellerstein, el magistrado que quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país de manera inmediata

05/01/2026 - Política

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país de manera inmediata

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.