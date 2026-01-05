05.01.2026 / PRENSA ESTADOUNIDENSE

Trump le habría soltado la mano a Corina Machado tras aceptar el Premio Nobel

Según trascendió por el Washington Post, el presidente de Estados Unidos dejó de respaldar a la dirigente opositora venezolana luego de que aceptara el Premio Nobel de la Paz. El episodio habría incidido en el giro de la Casa Blanca tras la captura de Nicolás Maduro.