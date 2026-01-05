05.01.2026 / Internacional

China volvió a cuestionar a EEUU por la detención de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

El gobierno del gigante asiático reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional




China volvió a exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional y criticó el rol de Estados Unidos durante la captura.

"No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional", sostuvo Wang Yi, ministro de Exteriores del gigante asiático.

Según Wang, la protección absoluta de la soberanía y la seguridad de cada nación debe prevalecer en las relaciones internacionales. El funcionario subrayó el deber de todos los Estados de respetar el Derecho Internacional como marco fundamental de sus vínculos.

El portavoz del ministerio, Lin Jian, detalló además que durante un encuentro con el canciller pakistaní, Muhammad Ishaq Dar, Wang Yi remarcó que "China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros".

A través de un comunicado, el país asiático pidió ayer al Gobierno de Donald Trump garantizar la seguridad de los detenidos y detener cualquier intento de derrocamiento del gobierno venezolano, favoreciendo en su lugar el diálogo y la negociación.

Un portavoz de la cancillería china, en tanto, calificó la maniobra militar como una “clara violación del derecho internacional” y de las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados.

El ataque estadounidense, dice el comunicado del Gobierno de China, socio estratégico de Caracas, contraviene los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y menoscaba la soberanía de Venezuela.

Mientras que países como Japón han respaldado la operación de Trump como un paso hacia el restablecimiento democrático, China se alinea con socios como Rusia, Irán y Cuba en el rechazo rotundo a la intervención armada.

Como medida preventiva ante la escalada del conflicto y los recientes bombardeos, Beijing emitió un aviso desaconsejando viajar al país sudamericano debido al deterioro de la seguridad.

Lo más leído

1

Estados Unidos bombardeó Venezuela y secuestró a Nicolás Maduro sin dar detalle de su paradero

2

El Gobierno anunció el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad y su absorción por Salud

3

Cristina Kirchner rechazó la detención de Maduro: Es un secuestro

4

Cristina Kirchner continuará internada sin fecha de alta confirmada

5

Atentado a Cristina Kirchner: los fiscales pidieron agravar las penas a los dos condenados que ejecutaron un "ataque a traición"

Más notas de este tema

Quién es Alvin Hellerstein, el magistrado que quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

05/01/2026 - Judiciales

Quién es Alvin Hellerstein, el magistrado que quedó a cargo del juicio contra Nicolás Maduro

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país de manera inmediata

05/01/2026 - Política

Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro en el país de manera inmediata

Trump le habría soltado la mano a Corina Machado tras aceptar el Premio Nobel

05/01/2026 - PRENSA ESTADOUNIDENSE

Trump le habría soltado la mano a Corina Machado tras aceptar el Premio Nobel

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.