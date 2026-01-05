China volvió a cuestionar a EEUU por la detención de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

China volvió a exigir la liberación de Nicolás Maduro y su esposa, reiteró que la soberanía de todos los países debe salvaguardarse bajo el amparo del Derecho Internacional y criticó el rol de Estados Unidos durante la captura."No creemos que ningún país deba actuar como policía mundial, ni estamos de acuerdo con que ningún país se autoproclame juez internacional", sostuvo Wang Yi, ministro de Exteriores del gigante asiático.Según Wang, la protección absoluta de la soberanía y la seguridad de cada nación debe prevalecer en las relaciones internacionales. El funcionario subrayó el deber de todos los Estados de respetar el Derecho Internacional como marco fundamental de sus vínculos.El portavoz del ministerio, Lin Jian, detalló además que durante un encuentro con el canciller pakistaní, Muhammad Ishaq Dar, Wang Yi remarcó que "China siempre se opone a la amenaza o al uso de la fuerza en las relaciones internacionales y rechaza imponer la voluntad de un país a otros".A través de un comunicado, el país asiático pidió ayer al Gobierno de Donald Trump garantizar la seguridad de los detenidos y detener cualquier intento de derrocamiento del gobierno venezolano, favoreciendo en su lugar el diálogo y la negociación.Un portavoz de la cancillería china, en tanto, calificó la maniobra militar como una “clara violación del derecho internacional” y de las normas básicas que rigen las relaciones entre Estados.El ataque estadounidense, dice el comunicado del Gobierno de China, socio estratégico de Caracas, contraviene los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y menoscaba la soberanía de Venezuela.Mientras que países como Japón han respaldado la operación de Trump como un paso hacia el restablecimiento democrático, China se alinea con socios como Rusia, Irán y Cuba en el rechazo rotundo a la intervención armada.Como medida preventiva ante la escalada del conflicto y los recientes bombardeos, Beijing emitió un aviso desaconsejando viajar al país sudamericano debido al deterioro de la seguridad.