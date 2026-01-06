06.01.2026 / Internacional

Petro convocó a una marcha para defender la soberanía de Colombia tras las amenazas de Trump

La movilización está convocada para este miércoles en las calles de Colombia desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la detención del Nicolás Maduro.




El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó al pueblo a marchar para defender la soberanía de su país, la primera del año, tras las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

La movilización está convocada para este miércoles en las calles de todo el país desde las 16, luego que se desatara la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela que terminó con la detención del Nicolás Maduro. En este marco, Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como “país enfermo” al que le gustaría intervenir militarmente.

“Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!”, escribió Petro en su cuenta personal de X.

En esa línea, el mandatario colombiano también invitó a los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera nacional en la entrada de sus casas o lugares de trabajo. “Iza ya la bandera de Colombia en tu casa. Ahora a defender la soberanía nacional”, agregó.



Gustavo Petro ya movilizó 30.000 efectivos del Ejército y, además, este martes, en Cúcuta llegaron 3 tanquetas militares, según reportó el periodista Adrián Salonia desde tierra colombiana en diálogo con Mañanas Argentinas para C5N.

También se detalló que este martes habrá una reunión del Comando Unificado colombiano con el ministro de Defensa y Pietro participará vía zoom.

