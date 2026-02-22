22.02.2026 / Estados Unidos

Buscaban indicios de fraude en Georgia y lo encontraron: sancionan a Elon Musk

La Junta Estatal de Elecciones determinó que America PAC violó la ley al distribuir formularios con datos ya completados y sin aclarar que no eran documentos oficiales. El caso fue revelado por The Wall Street Journal.


La Junta Estatal de Elecciones de Georgia emitió esta semana una carta formal de reprimenda contra America PAC, el comité de acción política vinculado a Elon Musk, tras concluir que envió solicitudes de voto ausente parcialmente prellenadas a electores del estado durante la campaña presidencial de 2024.

Según informó The Wall Street Journal, la investigación se inició en octubre de 2024, luego de que la oficina del secretario de Estado de Georgia recibiera múltiples denuncias de residentes de distintos condados. Los votantes reportaron haber recibido por correo formularios de solicitud de voto ausente que ya incluían información personal obligatoria completada.

De acuerdo con lo expuesto por autoridades de la Junta, la ley estatal prohíbe que cualquier persona o entidad - salvo un familiar autorizado - envíe a un elector una solicitud de voto ausente con los datos requeridos ya cargados. La vicepresidenta del organismo sostuvo que existían elementos suficientes para considerar que America PAC había infringido esa normativa.
Además, (R)el comité no habría incluido de manera visible la aclaración de que el formulario no constituía una publicación oficial del gobierno, que no había sido emitido por una autoridad estatal y que no se trataba de una boleta electoral. Esa omisión también forma parte de las regulaciones que rigen la comunicación electoral en Georgia.

Tras evaluar el caso, la Junta votó a favor de emitir una carta de reprimenda formal contra el PAC.

Georgia fue uno de los estados bisagra en las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, escenario de una intensa disputa entre campañas y de fuertes debates en torno a la integridad del sistema electoral. En ese contexto, la revelación adquiere relevancia adicional, ya que se trata de una acción proveniente de un actor alineado con el entonces candidato republicano.

El episodio se conoce semanas después de que el presidente sugiriera públicamente que la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, había estado presente en un operativo federal en el condado de Fulton, Georgia, en el marco de una supuesta investigación por injerencia extranjera en las elecciones.

La carta de reprimenda no implica cargos penales, pero constituye una sanción administrativa y un pronunciamiento formal de la autoridad electoral estatal sobre el cumplimiento de la normativa vigente.
