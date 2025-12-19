A ocho meses del escándalo del fentanilo, el Gobierno designó a Luis Fontana como nuevo titular de la ANMAT tras la renuncia de Bisio

Tras el escándalo por el fentanilo adulterado y la falta de controles por parte de dicho organismo, el Gobierno nacional oficializó la renuncia de Agustina Bisio como titular de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y designó en su cargo a Luis Fontana, un reconocido médico cirujano.A través del Decreto 3/2026, publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó que el nuevo titular de la ANMAT es Luis Eduardo Fontana, luego de que Bisio haya presentado la renuncia por "problemas personales".Junto a abogados designados, Bisio se reunió en septiembre de 2025 para ampliar su declaración ante la Justicia y fue allí donde hizo referencia a un encuentro "interno" que mantuvo en enero del mismo año con representantes de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las empresas responsables de la elaboración de las ampollas de fentanilo.Del encuentro, el cual no había sido informado hasta el momento, también participó Gabriela Mantecón Fumadó, directora del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) de ANMAT, quien fue separada de su cargo un mes antes de la presentación judicial espontánea de la ahora extitular del organismo.Luis Fontana es médico cirujano, egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con formación complementaria en administración de empresas de salud, dirección estratégica, sistemas de información y negociación en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).Cuenta con una amplia trayectoria en el sistema de salud donde realizó las residencias en cirugía general y en cirugía oncológica, sumado a que se desempeñó como jefe de residentes y cirujano de planta en instituciones de referencia como el Instituto Ángel Roffo.Posee más de 30 años de experiencia en gestión, con una extensa carrera en una de las empresas de medicina prepaga más conocidas (OSDE), donde ocupó cargos tales como gerente médico, director médico de servicios asistenciales y director general.