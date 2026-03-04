Karina Milei ganó la pulseada con Santi Caputo: Mahiques es el nuevo ministro de Justicia

Tras reunirse con Milei, Mariano Cúneo Libarona dejó el Ministerio de Justicia y lo reemplazará Juan Bautista Mahiques. Santiago Viola nuevo secretario del área. "Yo hice un montón, la ley de minoridad, ordené el Inadi, 17 provincias con sistema acusatorio...ya está el camino sembrado", enumeró este miércoles a Radio Mitre Cúneo Libarona al defender su salida del ministerio donde contó que nadie quería que se vaya. "Santiago Viola será el secretario de Justicia", confirmó el saliente ministro acerca del abogado y apoderado de La Libertad Avanza que responde a Karina Milei, gran ganadora en este recambio ministerial sobre el asesor Santiago Caputo, que perdió al saliente secretario Amerio.En tanto el designado ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques agradeció este miércoles 4/3 en un mensaje en su cuenta de la red social X al presidente Javier Milei por su “confianza” para nombrarlo en esa cartera y enfatizó que “sin Justicia no hay futuro posible”. “Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible”, escribió Mahiques, hasta ahora fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires.Para el flamante funcionario, “ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley”. Mahiques no olvidó de agradecer especialmente a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, que lo eligió para el cargo, “por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno”.Tras expresar su “reconocimiento” a la labor de Mariano Cúneo Libarona “quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza”, reflexionó: “La Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual”. “Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República”, concluyó.Además, la disputa interna por el control del Ministerio de Justicia se da en un contexto más amplio de reorganización del poder dentro del gabinete, con movimientos que incluyen cambios en otras carteras sensibles y un mayor protagonismo de figuras cercanas a Karina Milei en ámbitos de coordinación política y estrategia partidaria. Este escenario, podría repercutir en la forma en que el Ejecutivo se relaciona con el Congreso y con el Poder Judicial en los próximos meses.Resta saber si el Gobierno oficializa la continuidad de Sebastián Amerio, hombre del asesor presidencial, Santiago Caputo, o si -algo que por lo visto ya es un hecho- se toma otra decisión respecto al liderazgo del área de justicia, un paso que influirá en las negociaciones por la ocupación de juzgados federales y en la definición de la política judicial de la administración de Milei hacia adelante, en manos de su hermana, también conocida como "El Jefe", al designar a Santiago Viola.El flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, es un abogado y fiscal con una trayectoria ligada al PRO. Actualmente se desempeña como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires y presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP), cargo para el que fue reelecto en abril de 2025. Su proyección en el ámbito judicial se consolidó durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando ocupó puestos clave en el Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura. Ahora pasará a formar parte del Gabinete de Javier Milei.Egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Mahiques fue asesor en el Consejo de la Magistratura hasta 2015 gracias al vínculo que por aquel entonces mantenía con el exministro del Interior, Wado de Pedro. En el ámbito universitario, ocupó cargos docentes en UBA y UCA; mientras que desde 2024 es rector del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad.La familia de Mahiques tiene un amplio currículum ligado a la Justicia. Su padre Carlos Alberto fue ministro de Justicia bonaerense bajo la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y juez en Casación bonaerense. Esta pertenencia familiar y su desempeño durante el macrismo fueron señalados por el kirchnerismo como parte de una estructura de influencia política sobre el Poder Judicial, acusaciones que el actual ministro siempre rechazó.Designado por Macri en 2015 como subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial bajo la gestión de Germán Garavano, Mahiques controló cárceles federales y tomó parte en expedientes disciplinarios. Su rol durante el macrismo generó acusaciones de lawfare por parte de la ex presidenta Cristina Kirchner, quien lo vinculó a presiones judiciales contra ella. Mahiques es conocido además por su cercanía con Daniel Angelici, operador macrista y ex presidente de Boca Juniors, quien lo impulsó para reemplazar a Martín Ocampo como fiscal general porteño en 2019. Compartieron alianzas en el Colegio Público de Abogados y el Consejo de la Magistratura. La referente de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió lo tildó alguna vez como "íntimo" de Angelici en negociaciones judiciales.El pico de la controversia en relación a sus lazos con el poder mediático se produjo en diciembre de 2022, cuando su nombre apareció mencionado en el llamado caso Lago Escondido. En esa oportunidad, fueron filtrados chats y audios de grupos de Telegram donde Mahiques, junto a jueces, funcionarios macristas y empresarios de Clarín (como Jorge Rendo), coordinaban encubrir un viaje a Lago Escondido (estancia del magnate británico Joe Lewis) financiado por el grupo mediático.El episodio derivó en denuncias judiciales por presuntas dádivas e incumplimiento de deberes de funcionario público. La fiscal Cándida Echepare cuestionó las facturas de Flyzar por fechas posteriores al vuelo y pagos "al contado" sospechosos, lo que sugirió posible falsificación para encubrir el financiamiento ilícito. En diciembre de 2023, la Justicia federal de Bariloche sobreseyó a los implicados al considerar que no se había configurado delito.