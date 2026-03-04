04.03.2026 / POR UNA ENTREVISTA

Capital Humano intimó a Formosa por un supuesto hecho de "adoctrinamiento infantil"

El Ministerio exigió explicaciones a la gestión de Gildo Insfrán tras la difusión de un video donde alumnos de primaria entrevistan al gobernador.



El Gobierno nacional, a través de la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, apuntó contra el gobierno de Formosa mediante una carta. ¿El motivo? La difusión de un video en el que se observa a un grupo de niños entrevistar al mandatario provincial durante el acto de inauguración del establecimiento y de inicio del lectivo. La cartera elevó una nota formal al ministro de Cultura y Educación de Formosa, Julio René Araoz, exigiendo precisiones sobre lo ocurrido en la EPEP N° 548 "Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez".

Para la cartera nacional, el acto de inicio del ciclo lectivo e inauguración del establecimiento fue utilizado como una plataforma de "promoción político-partidaria" con "niños como protagonistas". Algo que fue advertido tras la viralización de un video donde se observa a un grupo de alumnos de primaria entrevistar al gobernador Gildo Insfrán. Según la denuncia oficial, las preguntas y comentarios de los menores mostraron una "marcada carga de propaganda" orientada a enaltecer la figura del mandatario provincial.

Para fundamentar la intimación, el Gobierno apeló a un arsenal legal que incluye violación a la Constitución en sus artículos 14 y 75 (incisos 19 y 22) sobre el derecho de enseñar y aprender. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que garantizan la libertad de pensamiento y expresión, como también la Ley de Educación Nacional, específicamente el artículo 126, que protege a los alumnos contra toda agresión psicológica y garantiza el respeto a su conciencia.

El Ministerio provincial informará si inició una investigación para esclarecer los hechos.

Lo más leído

1

Se hunde la imagen de Milei: el deterioro de la economía familiar y del empleo explican el malestar social

2

"El peronismo tiene que perdonarse": Pichetto se reunió con Cristina Kirchner y convocó a la unidad del PJ

3

Milei se disfrazó de Neo para dinamitar la justicia social y terminó enfrentando la furia en las redes

4

Desconcierto y reproches internos en el Gobierno por la liberación de Nahuel Gallo

5

La Corte Suprema ordenó investigar a Jorge Macri por lavado de activos

Más notas de este tema

Milei defendió las desregulaciones y volvió a equiparar impuestos con robo

04/03/2026 - POLEMICA

Milei defendió las desregulaciones y volvió a equiparar impuestos con robo

Nahuel Gallo: "No quiero contar las atrocidades que me hicieron"

04/03/2026 - POLEMICA

Nahuel Gallo: "No quiero contar las atrocidades que me hicieron"

Paritarias bonaerenses: acuerdo con estatales incluye 9% de aumento, bono y mejoras laborales

04/03/2026 - PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Paritarias bonaerenses: acuerdo con estatales incluye 9% de aumento, bono y mejoras laborales

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.